Apesar de não ser normal, já nos habituámos a ver algo tão simples como um link ou um ficheiro a trazer problemas para as apps de SMS, WhatsApp ou outras. Estes desencadeiam comportamentos anormais e que dão dores de cabeça aos utilizadores. Esse comportamento volta a atingir o WhatsApp, mas uma vez com um simples link que chega em qualquer conversa.

Mais um problema grande para o WhatsApp

Esta é mais uma situação que pode afetar praticamente qualquer utilizador do WhatsApp. O envio de um simples link numa conversa leva a que o destinatário fique com a app comum comportamento instável e que leva a que se feche automaticamente, devido a problemas internos.

O caricato desta vez é que não é uma palavra ou um link criado de forma especial, mas sim algo que é nativo do próprio WhatsApp. Falamos do link wa.me/settings, que deveria abrir e dar acesso às definições desta aplicação de mensagens. A verdade é que coloca a app num ciclo de problemas.

Why would such string crash Whatsapp on Android devices?



Rendering issues?



Submitted URL:

http[://wa.me/settings



Effective URL:

https[://api.whatsapp.com/resolve/?deeplink=%2Fsettings¬_found=1 #infosec #whatsappcrash pic.twitter.com/mFNZFE5Bxw — Brute Bee (@BruteBee) May 29, 2023

Um simples link para dar problemas na app

O problema maior é que após a app ficar com um comportamento estranho e fechar-se simplesmente, o utilizador irá tentar abrir novamente a conversa. Ao tentar aceder para eliminar a mensagem, o problema regressa, entrando num loop que não é possível controlar pelo smartphone.

Assim, e este comportamento até pode ser evitado, o utilizador fica com essa conversa bloqueada de forma permanente e sem poder trocar mais mensagens. Todas as restantes estão acessíveis e a app do WhatsApp pode ser usada, desde que não se aceda à conversa onde o link foi partilhado.

Solução para retirar a mensagem da conversa

Do que foi possível testar, esta situação afeta tanto a app do WhatsApp como do WhatsApp Business. Além disso, a falha não fica limitada à última versão, estando também presente em versões mais antigas da app e que estão ainda a ser usadas por muitos utilizadores.

A única solução que foi até agora encontrada para contornar o problema é aceder ao WhatsApp pela versão web, tendo esta de ser registada. Uma vez ali dentro, pode aceder à conversa afetada e eliminar a mensagem com o link que foi enviado. Esta versão web e a de desktop estão imunes a este link que bloqueia o serviço de mensagens da Meta.