OnePlus Nord CE: será um concorrente de peso à gama média da Samsung?

A OnePlus tem na linha Nord os mais acessíveis smartphones do seu portefólio. Depois dos modelos lançados no ano passado, os Nord, Nord N10 5G e Nord N100, a empresa prepara-se para apresentar o “Core Edition”. O OnePlus Nord CE será, ao que indicam alguns rumores, uma versão ligeiramente inferior ao Nord Original.

Contudo, olhando às especificações esperadas e ao preço, poderemos estar perante mais um concorrente de peso dos Samsung de gama média. Será que a OnePlus vai conseguir conquistar ainda mais fãs?

A OnePlus, através das suas redes sociais, anunciou um novo evento onde irá apresentar um novo smartphone… e algo mais. O dia escolhido foi o 10 de junho, por volta das 15 horas. Está também confirmado que se trata do Nord CE 5G, o Core Edition.

OnePlus Nord CE com preço que baterá a concorrência

Trata-se, segundo alguns rumores, de um modelo de gama média e que, poderá chegar ao mercado a um preço a rondar os 350 €. Na verdade, o preço anunciado para a Índia é de Rs 22,999 (cerca de 260 € à taxa de câmbio atual). No entanto, olhando aos preços de outros modelos à venda nos dois mercados, existe esta diferença.

Falamos de um smartphone deverá vir equipado com um processador Snapdragon 750G, o mesmo que equipa o Samsung Galaxy A52 5G que custa em Portugal 459,90€. Ou seja, confirmando-se esta possibilidade de preços, o Nord CE terá um desempenho semelhante ao mais popular smartphone da Samsung da atualidade, mas a um preço substancialmente menor.

É ainda esperado que o Nord CE venham um ecrã AMOLED de 6,43″ com taxa de atualização de 90Hz e uma câmara principal de 64 MP. Além desta câmara haverá uma ultra grande angular de 8 MP e uma de profundidade de 2 MP. Já a frontal será de 16 MP.

A OnePlus já confirmou que terá jack de áudio de 3,5mm, ainda que já estejamos na era do Wireless.

Fala-se que virá equipado com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento ou, numa outra versão, com 8 GB + 128 GB. A bateria será de 4500 mAh com carregamento a 30W.

O evento não se limitará ao anúncio do Nord CE, haverá também uma TV com câmara e suporte ao Google Duo, no entanto, esta deverá estar limitada ao mercado indiano, ao contrário do smartphone que terá lançamento global.

Evento OnePlus Nord CE