PNY reduz a garantia dos seus SSDs devido à mineração da criptomoeda Chia

Chia é uma criptomoeda recente que rapidamente se tornou popular sobretudo na China. O motivo relaciona-se com o facto de ser uma moeda ecológica, minerada através de discos SSD e HDD e que consome menos energia.

No entanto, as fabricantes destes discos estão preocupadas com a afluência na compra dos equipamentos para a mineração da criptomoeda. Como consequência, depois da GALAX, agora também a norte-americana PNY começou a reduzir a garantia dos seus SSDs que são usados para esta prática.

Chia é a criptomoeda desenvolvida pelo fundador do BitTorrent e que recorre aos discos SSD e HDD para o seu cultivo. Rapidamente a moeda se tornou popular e cativou a atenção dos adeptos deste mercado.

No entanto, a Chia trouxe algumas preocupações, uma vez que o preço dos discos rígidos triplicou, vários SSDs morreram no processo de minerar e, como seria de esperar, foi mais um contributo para a escassez de produtos no mercado.

Para além disso, as fabricantes estão preocupadas com os danos precoces que a atividade de cultivo da Chia pode causar nos discos. Como tal já começam a tomar algumas medidas.

PNY reduz a garantia dos seus SSDs usados na mineração de Chia

A GALAX foi a primeira a tomar uma atitude em relação ao crescente uso dos seus SSDs para cultivo da Chia. E agora a norte-americana PNY segue os mesmos passos.

A empresa reduziu a garantia do seu modelo SSD XLR8 CS3030 através da própria durabilidade do disco. A quantidade de dados gravados garantidos foi reduzida em cerca de 80%, na tentativa de dissuadir os mineradores de comprarem os equipamentos para cultivo de Chia. O mesmo acontece com a redução das taxas de hash nas placas gráficas Nvidia.

Desta forma, um modelo de 1TB deixa de ter uma garantia de 1,665 TBW (TeraByte Written) para passar a ter 360 TBW, uma redução de 78%. Já um modelo de 2TB, passa de 3,115 TBW para 660 TBW, menos 79% de capacidade garantida.

A PNY refere que a decisão se deveu ao aumento descontrolado na procura de SSDs de consumo para o cultivo de Chia, e à escassez de NAND.

Por sua vez, a fabricante refere que a garantia limitada de 5 anos ainda é válida. Mas as unidades vendidas antes de 17 de maio de 2021 obedecem aos critérios TBW anteriores, enquanto os SSDs vendidos após essa data já respeitam as novas especificações.

PNY explica melhor estas alterações

Como algumas dúvidas ficaram no ar, o site Tom’s Hardware requereu comentários à marca, os quais podem ser lidos de seguida:

As mudanças que a PNY fez na política de garantia do SSD XLR8 CS3030 foram devidas a dois fatores: aumento da procura de SSDs de consumo de alta velocidade para o cultivo de Chia e falta de NAND em toda a indústria. Essas alterações foram publicadas no site da empresa na secção de garantia e nas especificações do produto CS3030 a 17 de maio de 2021. O surgimento do cultivo de Chia fez com que muitas marcas de componentes de PC repensassem as suas garantias, já que o hardware do consumidor normalmente não está sujeito ao tipo de uso intensivo de gravação que acontece no cultivo de Chia. Tal pode desgastar SSDs típicos do consumidor numa questão de semanas. É por isso que a PNY, como outros parceiros, introduziu uma política de TBW na garantia SSD. Para consumidores que usam esses SSDs conforme pretendido, o período de garantia (anos) provavelmente esgotará antes de atingirem os limites de TBW. A taxa de TBW foi reduzida também devido à escassez de NAND em todo o sector. As unidades vendidas antes de 17 de maio de 2021 correspondem à garantia publicada anteriormente (5 anos), enquanto que as unidades vendidas após essa data correspondem aos limites de garantia e TBW mais recentes.

