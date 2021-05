Chia acaba com stock e aumenta o preços dos discos HDD de alta capacidade

A criptomoeda Chia entrou recentemente no mercado e rapidamente se tornou numa curiosa moeda para os mineradores, investidores ou apenas interessados neste segmento.

Uma das particularidades desta moeda digital é que pode ser minerada através de discos HDD e SSD. No entanto, as últimas notícias indicam que a Chia já provocou a escassez de stock e aumento do preço nos discos HDD de alta performance.

Chia leva à escassez do stock de discos HDD

A rápida popularidade da moeda ecológica Chia já fazia prever as suas consequências no mercado. Assim, tal como acontece com as placas gráficas usadas na extração da Ethereum, também os discos HDD e SSD começam a dar sinais do impacto do cultivo da moeda criada pelo fundador do BitTorrent.

Desta forma, a criptomoeda Chia já começa a afetar a disponibilidade dos discos HDD nas prateleiras das lojas. Como consequência, também o preço destes equipamentos já está inflacionado.

Segundo um estudo realizado pelo site Tom’s Hardware, os HDDs com maior capacidade são os modelos mais procurados para a mineração da Chia. No entanto, à medida que os exemplares mais poderosos esgotam, os mineradores procuram outros modelos com diferentes níveis de capacidade.

Mas uma desvantagem dos discos rígidos comparativamente às GPUs, é que os primeiros contam com uma menor quantidade de stock nas prateleiras. Tal acontece porque os SSDs começaram a ter uma maior procura e maior volume de vendas do que os HDDs, embora fiquem a perder ao nível de armazenamento.

O site de hardware adianta que já é possível encontrar HDDs de alta performance com preços acima do dobro recomendado pelas marcas.

Por outro lado, o estudo mostra também que os modelos de discos rígidos com menor velocidade e capacidade abaixo dos 8 TB também viram o seu preço aumentado, mas nada de muito exagerado. E, ao contrário dos mais potentes, estes para já ainda mantém algum stock.

