De todos os discos vendidos no 1º trimestre, 60% foram SSDs

Tudo muda menos a lei da mudança, como dizia o filósofo Heraclito. E esta é uma realidade que assenta como uma luva no mundo da tecnologia. E podemos aplicá-la agora ao segmento dos discos HDD e SSD.

A tendência tem sido um crescente aumento da venda dos discos SSD sobre os HDD. E, segundo os resultados do primeiro trimestre de 2021, em cada dois discos HDD vendidos, os SSD venderam três.

Os discos SSD continuam a vender muito bem ao nível global. Tem havido uma clara tendência por parte dos consumidores na escolha dos Solid-State Drive face aos HDD (Hard Disk Drive). Tal como já aqui havíamos referido, os SSDs venderam mais do que os HDDs em 2020, atingindo 333 milhões de unidades vendidas no ano passado.

E agora já foram apurados os resultados dos primeiros três meses deste ano, sendo que o panorama se mantém animador para os SSD.

SSD venderam 60% do total de discos no 1º trimestre

De acordo com os resultados do primeiro trimestre de 2021, a venda de discos SSD voltou a superar a dos discos HDD. Por cada dois HDDs vendidos, os SSDs venderam três unidades.

Em termos práticos, significa que ao longo dos primeiros três meses do ano, de todos os discos vendidos, 60% corresponderam aos discos digitais, enquanto que 40% respeitaram aos discos rígidos.

Os dados foram obtidos pela TrendForce, empresa especializada neste género de análises.

De acordo com os valores apurados, foram vendidos 64,17 milhões de discos HDD no primeiro trimestre de 2021. No entanto os discos SSD conseguiram vender uma impressionante quantidade de 99,44 milhões de unidades no mesmo período.

Tal como podemos ver pelos gráficos, a Samsung é a empresa que lidera a venda de discos SSD, detendo 25,3% deste mercado. No segundo lugar encontramos a WWDC com 18,2%.

HDDs continuam a liderar em armazenamento

Por outro lado, o volume total de armazenamento dos discos SSD ainda fica muito aquém do total dos HDDs. Segundo os dados da TrendForce, o total de HDDs vendidos no primeiro trimestre de 2021 atingiu os 288,3 exabytes. Já os discos SSD alcançaram um total de apenas 61,5 exabytes, um valor quatro vezes menor.

Espera-se que as vendas de discos HDDs e SSDs ainda aumentem mais nos próximos meses, muito devido à mineração da moeda ecológica Chia.