Resultados interessantes começam a ser revelados relativamente à venda das consolas de videojogos durante o primeiro trimestre de 2021.

De acordo com os dados, a Nintendo Switch continua imbatível e, neste período, vendeu mais do que a PS5 e a Xbox Series X e S juntas. Por outro lado, há também a indicação de que a nova consola da Sony vendeu o dobro que a rival da Microsoft.

Não é novidade para ninguém que a Nintendo Switch é um verdadeiro sucesso de vendas. Recentemente demos a conhecer que esta consola já vendeu 84,59 milhões de unidades desde sempre. Mas os resultados recentemente apurados mostram bem o poder da Switch no mercado.

Nintendo Switch vendeu mais do que a PS5 e Xbox Series X/S juntas

Segundo os dados revelados pela Ampere Analysis, a Nintendo Switch domina o pódio de vendas das consolas de videojogos. Os resultados indicam que, no primeiro trimestre de 2021, a consola da Nintendo vendeu mais do que a PlayStation 5 e a Xbox Series X/S juntas.

Em termos concretos, a Switch vendeu 5,86 milhões de unidades nos primeiros três meses do ano. Este valor corresponde a um aumento de 12% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

De acordo com as perspetivas do site de análises, a Nintendo Switch vai continuar a vender mais do que as duas consolas rivais ao longo de 2021.

PlayStation 5 vendeu o dobro da Xbox Series X/S

Ainda segundo os dados revelados, a PlayStation 5 foi a segunda consola mais vendida no primeiro trimestre. Para além disso, parece que a consola da Sony vendeu o dobro relativamente à linha Xbox Series X/S.

Tal como vemos pelo gráfico acima, a PS5 vendeu 2,83 milhões de exemplares, enquanto que as consolas da Microsoft venderam 1,31 milhões de unidades nesse período.

É, no entanto, importante salientar que estes valores correspondem a uma altura em que a indústria atravessa uma acentuada escassez de componentes. Dessa forma, caso este problema não existisse, certamente que a quantidade de exemplares vendidos das três consolas seriam muito superiores.