SSDs venderam 333 milhões de unidades em 2020, mais do que HDDs

Como sabemos, o mundo tecnológico está em constante mudança. E essa mudança verificam-se em vários setores, nomeadamente no segmento hardware.

Nesse sentido, pesquisas recentes concluíram que as vendas dos SSDs chegaram às 333 milhões de unidades no ano de 2020. Esta quantidade superou agora os HDDs.

De acordo com uma recente pesquisa de mercado, no ano de 2020 a venda de SSDs superou os HDDs no que respeita a volume de unidades vendidas. Segundo os dados apurados pela empresa Trendfocus, no ano passado foram enviados 333 milhões de SSDs para os consumidores em todo o mundo. Por sua vez, no mesmo período, os HDDs enviaram uma quantidade bem menor, de ‘apenas’ 260 milhões de unidades.

No entanto, no que respeita ao total da capacidade de armazenamento disponibilizada, os HDDs ainda se mantém à frente dos SSDs, mesmo com menos unidades vendidas. Ou seja, apesar de os SSDs estarem cada vez mais acessíveis e oferecerem uma performance significativa, o preço por byte ainda não se pode comparar a um HDD.

Segundo a Trendfocus, a soma de unidades de SSDs vendidos totaliza uma capacidade de de 207 Exabytes, enquanto que o total de vendas dos HDDs vendidos somam um pouco mais do que 1 Zettabyte. Um Zettabyte são mil Exabytes, e um Exabyte corresponde a um milhão de Terabytes.

Por sua vez, a capacidade média dos SSD corresponde a cerca de 0,67 TB, e a capacidade média dos HDDs ronda os 4 TB.

Outro dado interessante da pesquisa é que, numa comparação ano a ano, os SSDs aumentaram a quantidade de unidades vendidas em 20,8%. Já os HDDs sofreram uma quebra com menos 18% de unidades vendidas.

Por sua vez, no que se refere à capacidade média, ambos os formatos cresceram em relação a 2019. No entanto os SSD tiveram um crescimento superior, de 50%, enquanto que os SSDs aumentaram somente 13%.

No que respeita a marcas, a Samsung foi a que vendeu mais unidades de SSDs.

