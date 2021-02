A Google continua ativamente a desenvolver o Maps e a trazer novidades importantes para este serviço. Este tem recebido melhorias significativas, sempre focadas no utilizador e no que este necessita para o seu dia a dia.

Se muitos usam o Google Maps para navegar remotamente e no PC ou no telefone, a maioria usa-o para navegar enquanto conduzem. É para estes que a Google trouxe uma novidade importante ao Maps. Já não se limita a dar indicações, mas ajuda também no estacionamento e na forma como o podem usar.

Têm sido muitas as novidades que a Google tem trazido para o seu Maps e às suas funções. O serviço de mapas tem estado focado em todas as temáticas do COVID-19, alargando toda a informação que ali pode ser disponibilizada.

Melhorias para quem usa o Google Maps no carro

Agora, e numa nova linha de funcionalidades, este serviço recebeu outra melhoria relevante. Falamos do estacionamento que podemos usar no final de qualquer viagem, que agora tem um complemento importante. Já podem pagar diretamente no smartphone este componente.

Tudo acontecerá de forma clara, centrado na app, onde o utilizador pode pagar num parquímetro virtual. Mais tarde, se pretender, podem estender o período de estacionamento. Por agora está limitado aos EUA, em 400 cidades e a dois serviços de estacionamento: Parkmobile e Passport.

Transportes públicos também têm novidades

Outra novidade está numa área de transportes públicos e nas viagens que podemos fazer nestes. Em breve passará a ser possível fazer a compra de bilhetes e de viagens dentro da app do Google Maps. Mais uma vez fica tudo contido na sua interface, simplificando o utilizador.

A forma de usar será simples e estará integrada totalmente nas rotas que forem apresentadas. Ao escolher uma alternativa, estará também presente uma opção para comprar uma viagem, evitando ao utilizador estar a alternar entre apps. Esta é uma novidade que chega nas próximas semanas à versão Android do Google Maps.

Estas são mais melhorias importantes que a Google está a trazer para o seu serviço de mapas. Este está cada vez melhor e com melhorias importantes, que todos os utilizadores vão poder explorar nas mais variadas situações.