O Google Maps é cada vez mais uma ferramenta que podemos usar no dia a dia. A gigante das pesquisas tratou de o melhorar recentemente, para que passe a ser uma fonte de informação relevante para os utilizadores.

Com muitas outras funções e opções, tem disponível várias formas de ser útil e até essencial. Uma delas pode ser usada depois de todo um trajeto ser feito, provavelmente com o apoio para decidir a melhor rota. Falamos do recordar onde estacionou o carro.

Uma ajuda essencial do Google Maps

Depois de uma viagem e de conseguir encontrar um lugar de estacionamento, é normal não querer esquecer este lugar. O memorizar é essencial para conseguir retornar ao carro e assim conseguir retormar viagem ou, simplesmente regressar a casa.

O Google Maps pode ajudar neste passo e assim garantir ao utilizador que o lugar onde estacionou fica guardado para mais tarde. Para fazer este registo é necessário abrir o Google Maps e verificar a localização. Esta é marcada com um ponto azul e marca o ponto onde o utilizador está.

Saiba onde estacionou o carro

Ao tocarem nesse ponto, será aberta uma nova área, com tudo o que pode ser feito com o ponto escolhido. As opções são Ver locais próximos, partilhar localização ou guardar o local de estacionamento. É esta última opção que vão querer escolher.

De imediato vai ser memorizado o local, surgindo no mapa a indicação de que está guardado o local de estacionamento. É também indicado o tempo a que o ponto foi guardado.

Este serviço vai o memorizar por si

Ao carregarem no botão Mais informações é mostrada uma nova área, onde podem realizar algumas ações importantes. Podem partilhar esse local, ver o ponto registado, incluir notas sobre o estacionamento, o tempo restante onde estacionou ou adicionar uma foto.

Se definirem esse tempo, o mesmo passará a ser contabilizado e descontado até chegar ao seu final. Este tempo será também mostrado no mapa, junto ao ponto que foi registado e onde estacionou o carro.

Uma ajuda essencial para muitos utilizadores

Mudar o lugar de estacionamento é também simples, estando essa opção presente. Depois só precisam de indicar o local onde estacionou o carro, arrastando apenas o mapa para o marcador ficar no local. No final, carreguem no botão Ok.

Esta é apenas uma das muitas funções que o Google Maps oferece que vão para lá de mapas. Ajuda o utilizador a recordar os pontos importantes e que não podem esquecer.