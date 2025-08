Dica: como bloquear o WhatsApp com palavra-passe no telemóvel e no computador

A privacidade das suas conversas no WhatsApp é fundamental e merece ser protegida. Felizmente, a aplicação oferece uma funcionalidade nativa que permite adicionar uma camada extra de segurança, tanto no seu telemóvel como no computador. Saiba como ativá-la.

A importância de proteger as suas conversas no WhatsApp

A principal razão para ativar o bloqueio no WhatsApp é simples e evidente: impedir que terceiros acedam às suas conversas privadas. Em situações em que precisa de emprestar o seu telemóvel a alguém, seja por breves momentos, existe sempre a possibilidade de essa pessoa, intencionalmente ou por acidente, abrir a aplicação e ler as suas mensagens.

Ao ativar esta funcionalidade de segurança, pode entregar o seu dispositivo com a tranquilidade de saber que as suas conversas pessoais estão protegidas.

❗ Para poder usufruir da funcionalidade de bloqueio nativa do WhatsApp, o seu dispositivo tem de cumprir alguns pré-requisitos.

Para utilizadores de Android O seu telemóvel deve ter o sistema operativo Android 6 ou uma versão superior. Terá de utilizar o sensor de impressão digital ou o reconhecimento facial do seu equipamento. É importante notar que esta funcionalidade não é compatível com alguns modelos mais antigos.

Para utilizadores de iPhone O bloqueio da aplicação é feito através do Touch ID (impressão digital) ou do Face ID (reconhecimento facial), dependendo do modelo do seu iPhone.

Para computadores A funcionalidade de bloqueio está disponível apenas na versão WhatsApp Web (acedida através do browser). As aplicações dedicadas do WhatsApp para Windows e macOS ainda não suportam esta opção de segurança.



Como bloquear a aplicação no seu telemóvel (iOS e Android)

Ativar o bloqueio do WhatsApp no seu telemóvel é um processo rápido e intuitivo. Siga estes passos:

📲 iOS

1. Aceda às "Definições", no canto inferior direito.

2. Clique em "Privacidade".

3. Deslize até ao final e clique em "Bloqueio da aplicação".

4. Ative a opção que lhe aparece - no nosso, caso "Exigir Face ID" - e escolha um tempo.

📲 Android

1. Clique nos três pontos, no canto superior direito

2. Clique em "Definições".

3. Agora, clique em "Privacidade".

4. Deslize até ao final e clique em "Bloqueio da aplicação".

5. Finalmente, ative a opção "Desbloquear com biometria" e escolha um tempo.

Para máxima segurança, a opção "Imediatamente" é a mais recomendada. No Android, pode também desativar a opção "Mostrar conteúdo nas notificações" para garantir que o texto das mensagens não aparece no ecrã de bloqueio.

Como bloquear o WhatsApp Web no seu computador

Se, como muitos utilizadores, também utiliza o WhatsApp Web no seu computador, é igualmente importante protegê-lo. Neste caso, o bloqueio é feito através de uma palavra-passe.

1. Abra o WhatsApp Web no seu browser.

2. Clique no ícone de engrenagem, no canto inferior esquerdo.

3. Clique em "Privacidade".

4. Deslize até ao final e clique em "Bloqueio da aplicação".

5. Ative a caixa de seleção "Bloqueio da aplicação". Ser-lhe-á pedido para criar uma palavra-passe. Introduza a palavra-passe desejada e confirme-a. Clique em OK.

Uma vez configurada, pode escolher o período de inatividade após o qual o WhatsApp Web se bloqueará automaticamente: "Após 1 minuto", "Após 15 minutos", "Após 1 hora" ou "Após 8 horas".

Com estes passos simples, garante que todo o seu conteúdo pessoal permanece inacessível a terceiros, tanto no telemóvel como no computador.

Leia também: