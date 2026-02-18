Android: Google traz cópias de segurança a área essencial do smartphone

As cópias de segurança no Android nunca estiveram ao nível do que seria esperado da Google. Esta função esteve muito ausente e o que existia era manifestamente pouco. Com mudanças a acontecer, surge uma excelente novidade. Também a pasta Downloads passa a estar agora garantida por esta proteção e será acessível a todos.

Google traz cópias de segurança a área essencial

A Google demorou anos a oferecer uma solução nativa para algo tão básico como fazer backup de ficheiros descarregados da Internet, mas a solução está finalmente a caminho. A gigante das pesquisas confirmou que o Android vai lançar um sistema de backup para a pasta Downloads, uma alteração que procura resolver uma antiga lacuna na gestão de dados deste sistema operativo.

Segundo o que foi descoberto, esta nova funcionalidade chega com a atualização do Google Play do Android de fevereiro. Com ele, os documentos armazenados localmente serão automaticamente guardados na nuvem da Google, garantindo que ficheiros como PDFs, faturas ou bilhetes de avião estão seguros caso o smartphone deixe de funcionar.

Até então, os backups da Google no Android estavam divididos em dois compartimentos principais. Os media do Google Fotos e as definições do dispositivo. Tudo o que estava no diretório Downloads dependia de um upload manual. Agora, esta funcionalidade visa ensinar-lhe a gerir os seus ficheiros na nuvem de forma muito mais passiva, integrando os backups de documentos na própria estrutura da plataforma.

Pasta Downloads do Android passa a estar protegida

No entanto, é importante ler as letras miudinhas antes de se animar demasiado. Ao contrário de outros serviços, não se trata de sincronização bidirecional. São backups estáticos na cloud da Google. Isto significa que, se editar um ficheiro no smartphone, a cópia no Drive não registará a alteração. É um complemento ao backup completo do smartphone, mas está longe de ser uma pasta partilhada em tempo real.

De referir ainda que o sistema apenas faz backup da pasta Downloads. Se os ficheiros estiverem em pastas criadas por outras aplicações, o Google irá ignorá-las, uma vez que não realiza uma verificação completa do armazenamento interno do smartphone. Esta é uma limitação técnica significativa em comparação com outras alternativas de armazenamento que oferecem mais liberdade na escolha de quais as pastas a proteger.

Embora a funcionalidade já esteja listada na documentação oficia do Android, a implementação será gradual pela Google. Significa que, mesmo com o patch de segurança mais recente, pode demorar semanas até que a opção esteja ativa no smartphone. Esta é uma melhoria necessária que chegou tarde e com uma implementação algo rígida, mas pelo menos resolve o risco de perder documentos importantes por um simples descuido.