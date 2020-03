O mercado tem mostrado que ao longo dos anos alguns smartphones desvalorizam muito mais rápido que outros. Os mercados dos usados e dos recondicionados, por exemplo, ajudam a uma desvalorização menor dos iPhones. Conforme podemos ver em inúmeros sites da especialidade, um smartphone Android da mesma gama de preços e do mesmo ano, tem um valor inferior a um iPhone em vários destes mercados. Mas estaremos a falar em que diferença?

Segundo um estudo feito por uma empresa da área da venda de smartphones, os topos de gama Android depreciam duas vezes mais rápido que os iPhones. Mas há mais informação que deverá perceber.

Quais as marcas que mais desvalorizam num ano?

A empresa de comércio de smartphones, BankMyCell, quis estudar este mercado e obter algumas respostas. No relatório que resultou do seu estudo, há muitas informações que podem justificar esta diferença de preço. Notavelmente o dado que mais surpreendeu foi a perceção que os telefones Android de última geração perdem o seu valor duas vezes mais rápido do que os iPhones de última geração.

No mercado em causa, foi percebido que os dispositivos topo de gama da Google, LG ou Motorola, tiveram valores médios de depreciação de revenda de smartphones em 2019-2020 de 59,41%. Nesse sentido, os consumidores que possuem estas marcas podem esperar más notícias quando se trata de aproveitar a sua tecnologia antiga.

Conforme tem sido percebido, nas últimas versões do iOS, a Apple conseguiu dar mais estabilidade aos dispositivos antigos. Como resultado, estes têm uma desvalorização, em média, metade da taxa de um telefone LG, Motorola ou Google Pixel, ano após ano.

iPhone beneficia do mercado dos usados e recondicionados

Os resultados não deixam a Google em bons lençóis. Isto porque os smartphones Pixel perdem metade do seu valor apenas num ano de mercado. O valor original cai para metade quando transacionado como usado. Contudo, este cenário é ainda pior para a LG e Motorola, com a última cotada numa redução de 60% no valor.

O iPhone, que cada vez tem mais companhia nos chamados preços altos, em comparação, perde apenas 26% do seu valor num ano. Assim, tais resultados, permitem perceber que um iPhone 11, comprado por 879 euros, um ano depois ainda irá ser vendido por cerca de 650 euros.

O relatório completo faz algumas leituras interessantes, com os vários fabricantes também a apresentar desvalorização “incomum”, dada a qualidade dos seus produtos. Assim, para quem quer vender o seu smartphone, topo de gama, tem aqui uma base para se guiar. Depois é deixar o mercado fazer o resto.