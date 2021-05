A segurança do Windows 10 tem estado entregue ao Defender, com excelentes resultados, garantindo a proteção dos dados dos utilizadores e da própria forma como utilizam o computador.

Mesmo sendo uma solução mais inteligente e mais capaz, tem ainda algumas situações que precisam ser corrigidas e adaptadas. Assim, e para contornar a segurança do Windows 10 para usar uma app ou abrir um ficheiro, devem seguir estes passos.

O Defender é já uma peça fundamental

Com uma proteção constante e permanente, o Defender tenta dar aos utilizadores do Windows 10 a máxima segurança. Esta medida tem um efeito positivo na maioria dos casos, mas existem exceções que podem ser complicadas.

Sempre que o utilizador tenta descarregar e executar uma app marcada como potencialmente maliciosa. O mesmo acontece com ficheiros, que ficam inacessíveis. Como nestes casos temos de contornar esta regra, há uma solução.

Segurança do Windows 10 pode ser forte demais

Tudo começa com o chamar da app Segurança, do Windows. Este centro de controlo do Defender no Windows 10 oferece ao utilizador todas as opções necessárias. Devem começar por abrir e escolher a opção Proteção contra vírus e ameaças.

Aqui dentro, devem escolher a opção Gerir definições, na área Proteção contra vírus e ameaças, que está próxima do final. Esta vai abrir o acesso à área onde vão conseguir contornar esta segurança que o Windows 10 tem nativamente.

Segurança pode ser controlada de forma simples

Logo no topo desta nova área vão encontrar o interruptor que querem mudar de estado. Este está numa área sensível e deve ser usado com a máxima precaução e apenas em situações controladas. Também só devem usar para aceder a apps conhecidas ou ficheiros sem problemas.

Com a certeza, devem então mudar o interruptor Proteção em tempo real, tornado-o desativado e a apresentar um alerta. O próprio Windows vai notificar o utilizador para que volte a ativar o Defender e manter assim a proteção necessária.

Abrir assim uma app ou um ficheiro pretendido

É então o momento de usar a app que está a ser bloqueada ou de abrir o ficheiro que gera o alerta no Windows 10. Lembrem-se que estão nesse momento sem proteção e que devem reativar o Defender assim que possível para não estarem expostos a problemas de segurança.

Usem esta medida de forma controlada e muito esporádica, para garantir que conseguem ultrapassar algumas limitações do Defender. O Windows 10 fica exposto por momentos, mas o utilizador consegue assim ter acesso sem limites a apps e a ficheiros, conforme pretendido.