Com a apresentação do Android 12 na passada semana, a Google marcou finalmente o início formal dos desenvolvimentos desta nova versão. Nos próximos meses tudo será detalhado e as grandes novidades testadas e avaliadas por todos.

Esta nova versão será naturalmente lançada mais tarde pelos diferentes fabricantes, que se vão apressar a ter as suas propostas. A Samsung é uma destas marcas, e a lista dos potenciais equipamentos a receber o Android 12 surgiu agora.

As marcas que têm já acesso ao Android 12 é ainda limitada. Como é normal, a Google limitou as primeiras versões do seu novo sistema a alguns fabricantes e a alguns modelos. Claro que a Samsung já deverá estar a próxima versão da sua proposta.

Smartphones Samsung que recebem a One UI 4.0 baseada no Android 12 Galaxy S21 / S21 + / S21 Ultra;

Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra / S20 FE;

Galaxy S10 Lite;

Galaxy Note 10 Lite ;

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra;

Galaxy-Z Fold 2;

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G;

Galaxy A71 / A71 5G;

Galaxy-A72;

Galaxy A51 / A51 5G;

Galaxy A52 / A52 5G;

Galaxy-A42 5G;

Galaxy A32 / A32 5G;

Galaxy A Quantum;

Galaxy-Quantum 2;

Galaxy M62;

Galaxy M42 5G;

Galaxy-M31;

Galaxy M12;

Galaxy F62;

Galaxy-F12;

Galaxy Xcover 5;

Galaxy Tab S7 / S7 +;

Galaxy-Tab S6 5G;

Galaxy Tab S6 Lite.

A lista acima é ainda provisória e requer confirmação da própria Samsung. Ainda assim, contém os smartphones que quase certamente vão ter acesso ao Android 12, baseados na sua idade e nos planos que a marca tem apresentado no passado recente.

Para além da lista acima, a Samsung tem ainda um lote de smartphones que vão receber esta nova versão. Provavelmente será a última a ser disponibilizada, novamente ao abrido dos planos apresentados para a sua linha de equipamentos.

Smartphones Samsung que recebem no Android 12 a última atualização Galaxy S10 / S10 + / S10e / S10 5G;

Galaxy Note 10 / Note 10+;

Galaxy-Fold;

Galaxy A90 5G;

Galaxy A41;

Galaxy-A31;

Galaxy A21 / A21s;

Galaxy A11, A12;

Galaxy-M51;

Galaxy M31 / M31 Prime Edition / M31s;

Galaxy M21 / M21s;

Galaxy-F41;

Galaxy F02s;

Galaxy Xcover Pro;

Galaxy-Tab S6;

Galaxy Tab A 8.4;

Galaxy Tab A7;

Galaxy-Tab Active 3.

Esperada par o final do verão, a One UI 4.0 deverá ser outra renovação completa. A Google já deu esse passo no Android 12 e a Samsung deverá elevar ainda mais a fasquia quando apresentar a sua versão, como tem acontecido nos últimos anos.