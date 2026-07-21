Análise Huawei MatePad Pro Max: o tablet para criativos e profissionais

A Huawei continua a dar cartas no universo dos tablets e a mais recente proposta mostra isso mesmo. Descubra o novo Huawei MatePad Pro Max numa análise detalhada ao tablet ultrafino de 13,2 polegadas que desafia os limites da criatividade, fotografia e durabilidade.

A Huawei continua a redefinir o mercado dos dispositivos móveis. O MatePad Pro Max surge como a aposta mais ambiciosa da marca no segmento dos tablets.

Com 13,2 polegadas, este equipamento desafia a física ao apresentar-se com uma espessura de apenas 4,7 milímetros e um peso de 509 gramas. O objetivo é claro.

Oferecer uma ferramenta de trabalho profissional e um ecrã de lazer imersivo, sem comprometer a portabilidade essencial no dia a dia.

Design e durabilidade

A primeira impressão foca-se na espessura reduzida do chassi. Contudo, a durabilidade não foi deixada ao acaso. O corpo é construído integralmente em metal. A sensação tátil transmite imediatamente uma solidez premium.

A estrutura metálica oferece resistência estrutural, suportando as exigências de um uso profissional intensivo. A rigidez protege o ecrã flexível OLED e garante que o dispositivo não dobra facilmente sob pressão.

Já a proteção do ecrã atinge o nível 4 na escala de dureza de Mohs. É um tablet concebido para resistir, mesmo quando transportado numa mochila repleta de outro material de trabalho.

O acabamento, disponível num azul com micro-brilhos ou em cinzento espacial, disfarça bem as dedadas e minimiza as marcas de uso contínuo.

Ecrã e experiência multimédia

O ecrã OLED de 13,2 polegadas é o centro de toda a experiência. A resolução de 3000 x 2000 píxeis garante uma definição imaculada. A taxa de atualização atinge os 144 Hz, assegurando fluidez em qualquer transição ou animação.

O verdadeiro destaque tecnológico é o tratamento PaperMatte. Este acabamento anti-reflexo proporciona uma textura semelhante ao papel. A leitura de longos documentos ou o consumo prolongado de séries não cansam a visão.

As margens ultrafinas garantem um aproveitamento frontal superior a 90%. O som acompanha a exigência da imagem.

Este sistema integra seis altifalantes que distribuem o áudio de forma imersiva, ideal tanto para pausas de lazer como para as mais exigentes videoconferências de trabalho.

Desempenho no trabalho e lazer

No interior, o processador Kirin 9030 Pro dita a cadência. O chip é acompanhado por 12 GB de memória RAM LPDDR5x e o armazenamento pode atingir os 512 GB. A resposta do sistema é imediata.

A edição de ficheiros pesados, a gestão de múltiplas janelas e a navegação intensiva ocorrem sem hesitações. O chip gráfico Maleoon 935 suporta as tarefas gráficas do quotidiano com facilidade.

O sistema operativo HarmonyOS 4.3 flui de forma exemplar, embora a ausência nativa dos serviços Google obrigue a algumas adaptações no fluxo de trabalho tradicional, num processo qu etem sido simplificado e hoje não é um problema.

Os acessórios elevam os níveis de produtividade. O Glide Keyboard protege o equipamento, disponibiliza teclas espaçosas para escrita rápida e integra um compartimento magnético seguro para a M-Pencil Pro.

O teclado carece de retroiluminação, um detalhe que exige habituação em ambientes com pouca luz. A caneta capta cada traço com precisão milimétrica, tirando o máximo partido da textura PaperMatte para replicar a resistência natural da escrita no papel.

Fotografia e captação de imagem

Os tablets raramente são elogiados ou escolhidos pelas suas câmaras. O MatePad Pro Max contraria ativamente esta tendência de mercado. O módulo traseiro circular integra um sensor principal de 50 MP com abertura f/1.8. O foco automático é rápido e eficaz.

Este sensor é auxiliado por uma câmara secundária de 0.8 MP destinada à captação de cores reais (True-to-Colour). Para um profissional, este hardware traduz-se em digitalizações de documentos com qualidade cristalina e em registos fotográficos detalhados no terreno ou em contexto de obra.

A câmara frontal de 12 MP não foi esquecida. Ocupa um lugar discreto na moldura, oferecendo excelente definição e um ângulo de visão amplo para garantir reuniões corporativas com qualidade de imagem profissional.

Autonomia e carregamento

O perfil incrivelmente fino esconde uma bateria de 9760 mAh. A autonomia suporta um dia inteiro de trabalho exigente, alternando entre edição, navegação web e desenho vetorial. Quando a energia escasseia, o carregamento rápido resolve os momentos de urgência.

A bateria atinge os 50% em apenas 18 minutos de carga. Um carregamento completo da célula elétrica é feito em meros 36 minutos, garantindo um regresso rápido à produtividade plena.

Huawei MatePad Pro Max: veredito Pplware

O Huawei MatePad Pro Max não tem como missão a substituição direta do computador portátil clássico. Posiciona-se num segmento paralelo de altíssima exigência. É uma ferramenta de precisão para criativos e um dispositivo premium para consumo de multimédia.

A construção metálica robusta, aliada a um módulo fotográfico surpreendente de 50 MP e à leveza dos seus 4,7 milímetros, tornam-no numa opção altamente diferenciada.

Com um preço a rondar os 1299 euros, exige um investimento financeiro, mas que rapidamente é justificado. O design inigualável, a durabilidade estrutural e o inovador ecrã PaperMatte justificam a atenção de quem procura a verdadeira excelência tecnológica fora do ecossistema dominante.

Huawei MatePad Pro Max

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