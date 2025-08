NVIDIA pressionada pela China para comprovar a segurança dos seus chips

Num artigo, o jornal oficial do Comité Central do Partido Comunista Chinês pediu que a NVIDIA comprovasse a segurança do seu H20. Em julho, a NVIDIA obteve luz verde do Governo dos Estados Unidos para retomar as vendas deste seu chip de Inteligência Artificial (IA), na China.

De forma recorrente, os Estados Unidos erguem barreiras à China, em várias matérias, sustentando as decisões na segurança nacional.

Agora, foi a vez da China exigir provas para a sua segurança: um artigo de opinião no People's Daily, jornal oficial do Comité Central do Partido Comunista Chinês, instou a NVIDIA a comprovar a segurança dos seus produtos, após a gigante do hardware ter negado a existência de recursos de backdoor no seu chip H20.

China exige garantias de segurança à NVIDIA

Intitulado "Como podemos confiar em vocês, NVIDIA?", o artigo apelou a empresa norte-americana a "atender às solicitações e fornecer provas convincentes de segurança", por forma a ajudar a reconquistar a confiança dos seus clientes chineses.

O artigo de opinião citou exemplos de como os ciberataques e falhas na rede de satélites prejudicaram os serviços públicos na Rússia, incluindo a interrupção dos serviços em companhias aéreas e farmácias.

Proteger a segurança da rede é tão importante quanto proteger o território nacional.

Lê-se no artigo, que acrescenta que a China nunca deveria usar "chips defeituosos", conforme citado pelo South China Morning Post.

Num e-mail enviado a este último órgão de comunicação, esta semana, um representante da NVIDIA esclareceu que a empresa "não tem backdoors nos nossos chips que permitiriam a qualquer pessoa aceder-lhes ou controlá-los remotamente".