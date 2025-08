Face ID não está a funcionar no seu iPhone? Experimente estas 4 soluções

Embora o iPhone se adapte a alterações na sua aparência (como aplicar maquilhagem ou deixar crescer a barba), o Face ID não é perfeito. Portanto, experimente estas soluções se estiver a ter problemas.

1️⃣ Adicionar uma aparência diferente

Se o Face ID funcionar na maior parte do tempo, mas falhar quando estiver a usar um visual específico ou uma roupa que altere significativamente a sua aparência, pode adicionar outra aparência para uma autenticação mais fiável. Para tal:

1. Aceda às "Definições".

2. Clique em "Face ID e código".

3. De seguida, clique em "Configurar uma aparência diferente".

4. Finalmente, clique em "Começar".

O processo funciona exatamente como quando o configurou pela primeira vez. Terá de efetuar várias digitalizações de diferentes ângulos, seguindo as instruções no ecrã.

2️⃣ Repor o Face ID e efetuar uma nova leitura

Se a funcionalidade só estiver a responder às vezes, pode considerar a hipótese de voltar a analisar a sua aparência. O Face ID foi concebido para se adaptar a alterações subtis na sua aparência, mas por vezes pode sofrer uma alteração mais radical, como fazer uma barba completa ou mudar o penteado.

Para tal:

1. Aceda às "Definições".

2. Clique em "Face ID e código".

3. Aqui, clique em "Repor Face ID" para remover todos os seus dados e começar de novo.

3️⃣ Limpar a câmara frontal

O ecrã do seu iPhone atrai gordura e sujidade, e a câmara frontal pode facilmente ficar limitada. Isto é especialmente verdade depois de atender uma chamada, onde colocar o smartphone para o na sua cabeça pode transferir suor.

O conjunto de câmaras na parte superior do ecrã do iPhone não inclui apenas uma câmara, mas também uma série de sensores adicionais. Estes sensores detetam a profundidade, a proximidade, a luz ambiente, os infravermelhos e uma imagem de câmara normal.

Garantir que a "Dynamic Island" ou o "notch" permanecem limpos é a melhor forma de manter o Face ID a funcionar como esperado.

Reserve um bocado do seu tempo para limpar a parte superior do ecrã do iPhone com um pano macio e húmido.

4️⃣ Testar se a câmara frontal está avariada

Se o projetor de pontos na parte frontal do iPhone não estiver a funcionar corretamente, o Face ID também não funcionará. Os danos podem ser causados pela simples queda do smartphone numa superfície dura, uma vez que impactos fortes são muitas vezes suficientes para danificar ou deslocar componentes dentro do chassis.

Uma forma rápida de testar isto é abrir a aplicação "Câmara", escolher o modo "Retrato" e mudar para a câmara frontal. Se o efeito habitual do modo Retrato de desfocar o fundo não estiver a funcionar, isso pode sugerir que o projetor de pontos está com defeito. Tenha em atenção que este não é, de forma alguma, um teste exaustivo.

