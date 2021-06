Dica: Como definir o som e a vibração das notificações do Android

Com todas as apps a que os sistemas operativos móveis têm acesso, torna-se imperativo que tenham um bom sistema de notificações. Estas alertam para novas mensagens e novas chamadas de atenção para os utilizadores.

Para além das notificações visuais importantes, adicionam ainda alertas sonoros e de vibração, para serem mais eficientes. Hoje mostramos como podem definir o som e a vibração das notificações num smartphone Android.

PUB

As notificações são hoje parte essencial do Android e do iOS. Estas alertam os utilizadores para as novidades das apps presentes e para todas as comunicações que querem realizar com os sistemas e quem os usa.

Com um foco grande na parte visual, não deixam de ter uma componente em que se baseiam no som e na vibração. É assim que alertam os utilizadores para a existência de novidades, sempre que não estão a olhar para o smartphone.

Mudar o som e a vibração deste elemento é muito simples. Comecem por abrir as Definições do Android e depois desçam até à área Sons e vibração. Aqui dentro devem depois encontrar a opção Som de notificação, que devem abrir.

Imediatamente vão ter acesso à lista de sons que estão presentes no Android, bem como a alguns extras. Podem escolher também da música presente no smartphone, para assim terem alertas mais ajustados ao utilizador. Só precisam mesmo de escolher o pretendido.

Ao mesmo tempo, acedendo à opção Vibração, que está no topo, podem alterar a vibração que será usada. Aqui dentro têm presente todas as sequências registadas no Android, podendo ser experimentadas. Mais uma vez, só precisam de escolher a pretendida, para ser assumida.

É desta forma simples que podem personalizar o Android e terem o som e a vibração pretendida para as notificações no Android. Podem usar o que está presente ou usar qualquer outra que coloquem no smartphone. Assim, o som e a vibração vão ser conhecidos e identificados de forma única para todas as notificações.