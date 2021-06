A Tesla tem estado a renovar os seus carros elétricos e a prepará-los para oferecer muito mais do que aquilo que a concorrência oferece. Elon Musk tem deixado pistas do que vai chegar e mostrado o que estes novos carros são capazes.

O Model S vai receber a maior transformação, com o modelo Plaid a apresentar uma evolução considerável. Contudo, segundo Musk, o topo de gama, Plaid+, foi cancelado porque o modelo base “é bom demais”.

O Model S Plaid é a evolução do que a Tesla mostrou e apresentou em 2012. No entanto, desde 2019 que a marca tem falado numa forte renovação do modelo, revelando os pormenores que vão estar presentes nesta nova proposta que tem já disponível para venda no seu site.

O novo Plaid traz características especiais que o irá destacar em vários aspetos, da velocidade à autonomia. A prova disso foi a sua prestação recente, onde conseguiu percorrer 400m em apenas 9,247 segundos, sendo um dos veículos mais rápidos a fazer este percurso.

Tesla Model S Plaid+ poderoso de mais

É precisamente este modelo que está agora a ser usado por Elon Musk como argumento para cancelarem o modelo Plaid+. Do que revelou Elon Musk no Twitter, o modelo Plaid é o culpado, por ser bom demais e com prestações excelentes.

O modelo Plus chegou a ser avançado várias vezes como uma certeza, sem que nunca tivesse sido materializado ou sequer apresentado. Seria uma versão ainda mais vitaminada do modelo Plaid, com prestações mais elevadas, algo que poderá ser (quase) impossível.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Com prestações que o levam a atingir os 100 km/h em apenas 2,1 segundo e uma velocidade máxima de 322 km/h, este tem motores que lhe conferem 1020 cv. No campo da autonomia, consegue garantir 628 km.

Descrito como o carro de produção mais rápido, tem tudo para ser um sucesso. A Tesla e Elon Musk terminam assim com o Model S Plaid+, ficando-se no modelo Plaid como sendo a sua resposta a toda a concorrência e criando um carro elétrico que será difícil de bater.