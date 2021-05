OnePlus prepara lançamento de TV com câmara e suporte ao Google Duo

A linha de televisões a OnePlus não tem expressão mundial, no entanto, a empresa está a crescer a um ritmo muito interessante e, em breve, poderemos ver estes produtos na Europa. Com três linhas de smartTV disponíveis, os modelos da linha U são os que se apresentam numa faixa de preços média.

Será nesta linha que a OnePlus poderá introduzir mais um produto que fará desta TV o melhor local para videoconferências.

As televisões inteligentes têm vindo a ganhar funcionalidades exclusivas que fazem delas uma peça central para famílias e até empresas. A OnePlus tem vindo a explorar este universo e o Resto do Mundo aguarda que sejam disponibilizadas de forma massificada.

No portfólio da empresa podemos ver três linhas diferentes: a Série Q, Série U e ainda a Y. Ao que indicam alguns rumores, a OnePlus deverá estar a preparar o lançamento de uma nova smartTV da Série U, a U1S.

OnePlus TV U1S – a nova smartTV está a chegar

Esta televisão deverá chegar ao mercado com as dimensões de 50, 55 e 65 polegadas, com resolução 4K. Outras especificações passarão por HDR10+, HLG e MEMC, com uma taxa de atualização de 60Hz e tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos. Os altifalantes da Dynaudio terão uma potência de 30W.

Se estas especificações não trazem nada de novo, as seguintes poderão ser mais apelativas. A inclusão de câmaras em TVs não é propriamente uma novidade, mas não são muitos os modelos que o oferecem. A OnePlus poderá então alargar esta oferta.

Segundo é indicado através de rumores, a empresa deverá então colocar uma câmara nas suas novas televisões capaz de captar vídeo a 1080p. Mas mais que isso, a TV deverá suportar Google Duo para que os utilizadores possam facilmente fazer as suas videoconferências. Haverá então, além disso, um sistema de microfones para a comunicação, mas também dedicado ao serviço Google Assistant, já que falamos de uma TV com Android TV.

Tal como os outros modelos de televisões, esta U1S deverá estar disponível apenas para o mercado indiano, por um preço a rondar os Rs 52,999 (cerca de 600 €). Isto é ligeiramente acima das TVs da mesma linha U1.

Espera-se que esta TV seja lançada no decorrer do verão juntamente com novos modelos de smartphones da linha Nord. No entanto, ainda não existe nenhuma data oficial.