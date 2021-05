Chrome 91 já está disponível. É hora de atualizar!

A Google lançou há pouco mais de um mês o Chrome 90 com muitas novidades, principalmente ao nível do acesso primordial às páginas em HTTPS mesmo que tal não fosse definido pelo utilizador. Mas agora é o momento de voltar a atualizar o seu navegador.

A versão Chrome 91 já está pronta!

O que traz o novo Chrome 91?

A primeira grande novidade do Chrome 91 prende-se com a área onde o browser da Google é mais criticada. Muitas vezes apontado com um browser “pesado” para o sistema, a nova atualização traz uma gestão de separadores aparentemente mais eficiente. Separadores e grupos de separadores que não estão a ser utilizados vai ser “congelados” de forma a liberta memória e reduzir a utilização da CPU.

Os separadores agrupados em mosaico no Android chegaram também de forma definitiva, não sendo mais possível alterar este layout, como era até então.

Há ainda uma atualização do layout de botões, caixas de seleção, controlos deslizantes… algo subtil mas que traz uma experiência de utilização melhorada e mais harmoniosa entre o navegador para desktop e mobile.

Para dispositivos móveis com ecrã grande, o Chrome vai também passar a carregar as versões de página desktop em vez das versões mobile.

Nas transferências, agora é possível ter acesso aos conteúdos dos ficheiros arquivados. O recurso já podia ser ativado através de uma flag, mas agora já está disponível para todos.

Conheça mais novidades aqui.

Como atualizar?

Para ter acesso à versão 91, deverá aceder ao Menu, no canto superior direito (reticências verticais), seguindo de Ajuda e Acerca do Google Chrome. Será então verificada a versão mais recente disponível, tendo posteriormente que reiniciar o browser.