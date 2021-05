Nvidia conquista receita recorde de 5,66 mil milhões de dólares no 1º trimestre

Não há qualquer dúvida de que a Nvidia foi das marcas que mais se destacou em 2020, mantendo o seu sucesso também neste ano. Esta popularidade foi promovida sobretudo pelos potentes produtos lançados pela fabricante norte-americana, nomeadamente as suas placas gráficas da linha GeForce RTX 30.

Mas não há nada como os resultados financeiros para comprovarmos o sucesso de determinada empresa. E, neste caso, a Nvidia apresentou uma receita recorde de 5,66 mil milhões de dólares, no primeiro trimestre do seu atual ano fiscal. Este valor representa um aumento de 84% face ao primeiro trimestre do ano passado.

Nvidia com aumento de receita de 84% no primeiro trimestre

A Nvidia apresentou os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano que terminou no dia 2 de maio. E, surpreendentemente, a fabricante norte-americana conquistou o triplo do valor da receita, comparativamente ao ano passado.

Segundo os resultados, o valor gerado em receita pela marca neste período foi de 5,66 mil milhões de dólares, um aumento de 84% em relação ao ano anterior e 13% mais do apresentado no trimestre anterior.

Trata-se assim de uma receita recorde conseguida através de jogos, data center e plataformas de visualização profissionais.

Divisão de jogos com aumento de 106% na receita

A divisão de jogos em concreto, bateu novo recorde ao conseguir 2,76 mil milhões de dólares, representando assim um crescimento de 106%. Este resultado foi promovido sobretudo pela febre da mineração de criptomoedas, que levou os consumidores à compra em massa de placas gráficas para extração da moeda digital Ethereum.

Leia também: Este é o aspeto das gráficas RTX 3080 que ‘morreram’ a minerar criptomoedas

De acordo com Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia:

Tivemos um trimestre fantástico, no qual a forte procura pelos nossos produtos gerou uma receita recorde. A Nvidia RTX reinventou a computação gráfica e está a promover atualizações nos mercados de jogos e design. Os parceiros estão a lançar a maior onda de notebooks com tecnologia Nvidia. Em todos os setores, a adoção de plataformas de computação Nvidia está a acelerar.

Por outro lado, o segmento de data centers alcançou também o recorde de 2,05 mil milhões de dólares, um crescimento de 79% face ao mesmo período do ano anterior.