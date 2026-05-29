Oura Ring 5: marca ouviu os utilizadores e lançou um anel inteligente 40% mais fino

A Oura apresentou a quinta geração do seu anel inteligente e a maior novidade é o facto de ser 40% mais pequeno do que o antecessor, subindo ao pódio enquanto smart ring mais compacto do mercado, sem abdicar de precisão ou funcionalidades.

Um anel repensado do zero

O Oura Ring 5 não é apenas uma versão menor do Ring 4. Com apenas 6,09 mm de largura e 2,28 mm de espessura, o novo modelo encaixa-se como qualquer outro anel comum, podendo ser usado no dedo indicador, médio ou anelar.

O objetivo da empresa continua a ser eliminar a barreira entre monitorizar a saúde e simplesmente viver o dia a dia.

Segundo o diretor-executivo da empresa, Tom Hale, a filosofia por detrás do produto é tornar os benefícios dos dados de saúde personalizados acessíveis a muito mais pessoas, através de um dispositivo que se usa todos os dias sem sequer reparar nele.

Mais sensores para mais precisão

Apesar do tamanho reduzido, a Oura garante que esta é a geração mais precisa de sempre. A arquitetura de sensores foi completamente redesenhada, com 12 vias de sinal que proporcionam leituras mais consistentes em diferentes tipos de dedos e tons de pele.

Os novos domes, as pequenas saliências arredondadas na parte interior do anel que alojam os sensores óticos, foram concebidos para melhorar o contacto com a pele.

De destacar que o Ring 5 tem um sinal de pulso até 100 vezes mais forte do que wearables de pulso. A posição no dedo, historicamente mais eficaz para este tipo de leitura, continua a ser uma das principais vantagens competitivas da Oura face aos smartwatches.

Design e acabamentos do Oura Ring 5

O Ring 5 é fabricado em titânio resistente a riscos e está disponível em seis acabamentos: Gold, Deep Rose, Brushed Silver, Stealth, Black e Silver.

O tom dourado foi reformulado num tom mais claro e moderno, e o novo Deep Rose apresenta um acabamento cobre-rosado com elegância subtil. Segundo a marca, todos os modelos são impermeáveis até 100 metros de profundidade, com certificação IP68.

A autonomia situa-se entre os seis e nove dias por carga, ligeiramente superior à geração anterior, e o anel suporta todas as atividades do quotidiano, desde natação a desportos de raquete.

Uma das novidades práticas desta geração é a Oura Ring 5 Charging Case, vendida separadamente. O acessório, do tamanho de uma caixa de fósforos e fabricado em alumínio reciclado, permite carregamento sem fios e estende a autonomia total para um mês.

Software novo para todos os membros

O Oura Ring 5 chega acompanhado de um conjunto de novas funcionalidades de software, disponíveis também para utilizadores do Ring Gen3 em diante.

Destaque para o Health Radar, para orientação médica personalizada com Inteligência Artificial em parceria com a Counsel Health, e para os novos GLP-1 Insights, uma ferramenta de acompanhamento para quem usa medicamentos desta classe, como o Ozempic ou o Wegovy.

Assim, a Oura posiciona-se cada vez mais como uma plataforma de saúde preventiva, e não apenas de monitorização diária.

Oura Ring 5

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