O Windows 10, e outras versões anteriores, esconde algumas opções que muitos utilizadores desconhecem. Estas podem ser extremamente úteis e essenciais em certos momentos, ajudando a usar melhor este sistema da Microsoft.

Uma das opções mais interessantes, para quem se habituou a usar o teclado, está na tecla Alt. Se para muitos utilizadores serve simplesmente para alguns atalhos, a verdade é que se for explorada, abre toda uma nova realidade aos utilizadores do Windows 10.

PUB

Para além do rato, o teclado permite um controlo muito grande no Windows 10. Este sistema pode ser controlado na sua (quase) totalidade com este periférico, sem terem de recorrer a qualquer outro que já se habituaram a usar.

Claro que estes atalhos podem ser tornados ainda mais simples com uma pequena mudança no sistema da Microsoft. Desse momento em diante, e após carregar na tecla Alt, só precisa de escolher a tecla que abre a opção do menu que está presente. Assim, tudo fica mais simples no Windows 10.

Comece por abrir as Definições e depois escolha a área Acessibilidade. Aqui dentro, deve escolher o separador Teclado, para continuar todo este processo. Nesta nova área, deve descer e encontrar a opção Alterar a forma como os atalhos de teclado funcionam.

Esta opção abre uma melhoria na forma como os menus estão apresentados no Windows 10. Ao carregar na tecla Alt, vão ser mostrados e destacados os atalhos dos menus das aplicações do Windows 10, da Microsoft e de outros programadores.

Com estes atalhos bem visíveis, o utilizador só precisa de carregar na tecla correspondente. Assim, a função escolhida da app será executada. Podem também usar esta funcionalidade para ter acesso a todos os menus dessas mesmas apps, desde que seja suportado.

Pode parecer algo menor, mas esta simples configuração permite agilizar e tornar mais simples a utilização do teclado. Evita estar a memorizar, uma vez que basta usar a tecla Alt para que tudo suja ao utilizador fácil e rapidamente.