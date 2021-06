A apresentação dos novos sistemas da Apple veio trazer muitas certezas para os utilizadores do iPhone e do iPad. As novidades são muitas e o iOS 15 e o iPadOS 15 está a preparar uma nova vida para todos estes equipamentos.

Claro que ficou de imediato a dúvida dos utilizadores sobre que equipamentos iam receber estas duas novas versões. A Apple já revelou a lista dos equipamentos suportados e a resposta a uma das perguntas mais pertinentes surgiu. O seu iPhone vai receber o iOS 15? E que iPads recebem o iPadOS 15?

Foi durante a última WWDC que a Apple revelou as novidades que preparou para os seus sistemas operativos. Estas refletem uma evolução interessante nos 2 sistemas e preparam para que sejam usados por muitos equipamentos.

A Apple continua com a sua aposta no suporte para os seus equipamentos e assim a lista dos iPhones e iPads suportados é muito grande. Fica também confirmadas muitas das informações já apresentadas antes.

A lista dos iPhone que vai ter suporte no iOS 15 é grande. Vai desde os normais modelos mais recentes até smartphones com vários anos. Temos nesta lista um iPhone tão antigo como o iPhone 6s ou o iPhone 6s Plus.

iPhones suportados pelo iOS 15 iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone SE (2ª geração)

iPod touch (7ª geração)

A Apple tem já a primeira versão de testes lançada para os programadores. Esta vai ser avaliada e testada nos próximo meses, sendo também aberto aos utilizadores em várias versões. Em setembro, quando o novo iPhone for apresentado, esta nova versão surgirá.

Também o iPad teve direito a muitas novidades nesta Keynote. O iPadOS 15 está já em testes e tem também uma lista de modelos suportado muito grande. Novamente equipamentos de 2015 têm ainda acesso a esta nova versão e às suas novidades.

iPads suportados pelo iPadOS 15 iPad Pro 12.9 polegadas (5ª geração)

iPad Pro 11 polegadas (3ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (4ª geração)

iPad Pro 11 polegadas (2ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (3ª geração)

iPad Pro 11 polegadas (1ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (2ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (1ª geração)

iPad Pro 10.5 polegadas

iPad Pro 9.7 polegadas

iPad (8ª geração)

iPad (7ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad mini 4

iPad Air (4ª geração)

iPad Air (3ª geração)

iPad Air 2

Também neste caso as novidades vão chegar a todos em setembro, quando a Apple revelar as suas novidades do final do verão. Até lá várias versões vão ser lançadas, aprimorando todas as novidades e todas as melhorias.