Dica: como fazer o iPhone tocar para contactos importantes mesmo em silêncio

O iPhone inclui uma funcionalidade pouco conhecida que permite receber chamadas de contactos específicos mesmo quando o telemóvel está em modo silencioso. Esta opção é ideal para quem precisa de mantê-lo sem som, mas não quer perder chamadas importantes.

Como fazer o iPhone tocar para contactos específicos

Se costuma manter o iPhone em silêncio durante o trabalho, reuniões ou enquanto descansa, existe uma funcionalidade integrada no iOS que pode fazer toda a diferença. Chama-se "Aviso de emergência" e permite que determinados contactos consigam fazer o iPhone tocar, mesmo quando o modo silencioso está ativado.

Esta funcionalidade é especialmente útil para familiares próximos, parceiros, filhos ou qualquer outra pessoa cujas chamadas não pretende perder. Para configurar esta funcionalidade, siga estes passos:

1. Abra a aplicação "Contactos".

2. Selecione o contacto pretendido.

3. Clique em "Editar", no canto superior direito.

4. Clique em "Toque".

5. Finalmente, ative a opção "Aviso de emergência".

6. Clique no visto para guardar a alteração.

Depois de concluir estes passos, sempre que esse contacto lhe ligar, o iPhone irá tocar mesmo que esteja configurado para o modo silencioso.

Apesar de estar disponível há vários anos no iPhone, esta é uma das funcionalidades menos conhecidas do iOS.

Com apenas alguns cliques, pode personalizar a forma como recebe chamadas e garantir que as pessoas mais importantes conseguem sempre contactá-lo, sem comprometer o silêncio do dispositivo no resto do tempo.

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