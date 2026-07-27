Dica: como fazer o iPhone tocar para contactos importantes mesmo em silêncio
O iPhone inclui uma funcionalidade pouco conhecida que permite receber chamadas de contactos específicos mesmo quando o telemóvel está em modo silencioso. Esta opção é ideal para quem precisa de mantê-lo sem som, mas não quer perder chamadas importantes.
Como fazer o iPhone tocar para contactos específicos
Se costuma manter o iPhone em silêncio durante o trabalho, reuniões ou enquanto descansa, existe uma funcionalidade integrada no iOS que pode fazer toda a diferença. Chama-se "Aviso de emergência" e permite que determinados contactos consigam fazer o iPhone tocar, mesmo quando o modo silencioso está ativado.
Esta funcionalidade é especialmente útil para familiares próximos, parceiros, filhos ou qualquer outra pessoa cujas chamadas não pretende perder. Para configurar esta funcionalidade, siga estes passos:
1. Abra a aplicação "Contactos".
2. Selecione o contacto pretendido.
3. Clique em "Editar", no canto superior direito.
4. Clique em "Toque".
5. Finalmente, ative a opção "Aviso de emergência".
6. Clique no visto para guardar a alteração.
Depois de concluir estes passos, sempre que esse contacto lhe ligar, o iPhone irá tocar mesmo que esteja configurado para o modo silencioso.
Apesar de estar disponível há vários anos no iPhone, esta é uma das funcionalidades menos conhecidas do iOS.
Com apenas alguns cliques, pode personalizar a forma como recebe chamadas e garantir que as pessoas mais importantes conseguem sempre contactá-lo, sem comprometer o silêncio do dispositivo no resto do tempo.
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