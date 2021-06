China bloqueia perfis nas redes sociais ligados a bitcoins e outras criptomoedas

As criptomoedas são dos temas mais badalados, juntando o mercado financeiro ao mercado tecnológico. Mas este não é um assunto consensual e conta com forças que o apoiam e outras que o censuram.

Nesse sentido, as últimas notícias indicam que a China está a bloquear perfis nas redes sociais relacionados com bitcoins e outras criptomoedas.

PUB

China bane perfis nas redes sociais relacionados com criptomoedas

Segundo as informações recentes, a China está a banir perfis nas redes sociais relacionados com bitcoins e outras criptomoedas. Pelo menos uma dúzia de utilizadores populares na plataforma Weibo, que partilhavam conteúdos sobre as moedas digitais, foram banidos no passado fim-se-semana.

Ao tentarem aceder às suas contas, os utilizadores receberam uma mensagem a dizer que haviam violado as diretrizes da rede social e “leis e regulamentações relevantes”.

De acordo com um utilizador afetado, que acabou por criar uma nova conta na rede social:

A conta que uso há anos desapareceu misteriosamente. Mas eu estou bem com isso. Este dia chegaria mais cedo ou mais tarde.

Este bloqueio acontece depois que o país asiático anunciou que irá apertar o cerco às criptomoedas, nomeadamente à sua mineração e comercialização. Na próxima semana deverão ser anunciadas novas medidas, tais como citar as moedas digitais diretamente no código penal do país.

Mas esta não é a primeira vez que as redes sociais chinesas eliminam contas relacionadas com as moedas digitais. Em março deste ano, o país asiático também baniu as contas das três maiores plataformas de criptomoedas. As plataformas bloqueadas foram a Huobi, a OKEx e a Binance.

Mais recentemente, a China apertou as medidas e anunciou a proibição das criptomoedas em bancos e sistemas de pagamento.

Por outro lado, o país mostra-se preocupado com a sustentabilidade ecológica e quer tornar-se neutro em carbono até 2060. E como a mineração de bitcoins requer muita energia, então o objetivo será cessar ou diminuir significativamente esta atividade.