Como é normal, a WWDC é rica em novidades e em alterações profundas nos sistemas operativos da Apple. Este ano não foi diferente e as novidades surgiram na habitual Keynote onde tudo foi revelado.

O iOS 15, o iPadOS 15, watchOS 8 e o macOS Monterey são uma realidade, que muito em breve chegam aos utilizadores. Os testes vão começar e as novidades vão ser conhecidas em detalha. Assim, recorde tudo o que a Apple revelou na WWDC 2021.

Como é normal na WWDC, a Apple foca-se nos seus sistemas operativos e nas melhorias que preparou ao longo dos últimos meses. Estas elevam estes sistemas e tornam-nos mais próximos dos utilizadores, com todas as suas novidades.

O iOS 15 com todas as suas novidades

A primeira grande novidade surgiu com o já esperado iOS 15. Este novo sistema dedicado ao iPhone trouxe melhorias em vários dos seus serviços, essenciais aos utilizadores e a quem escolhem esta plataforma.

É no FaceTime que a Apple concentrou a primeira das novidades do iOS 15. Este serviço passa agora a contar com o do Spatial Audio, o que garante que o som das chamadas seja mais cristalino, filtrando todo o ruído que existe.

Há ainda que contar com melhorias no vídeo, em especial nas chamadas de grupo. Este apresenta-se melhor no ecrã do iPhone e nos restantes ecrãs onde está presente, sendo assim uma solução completa para a comunicação. A partilha de ecrã e de vídeo é também uma realidade.

Outra novidade do FaceTime está na possibilidade de agendar chamadas de vídeo e da partilha com outros sistemas. Esta será feita não com clientes dedicados, mas sim com recurso ao browser. Assim, o FaceTime chega finalmente ao Android e ao Windows.

Também a app iMessage tem novidades importantes, com a chegada do Shared with You. Esta opção estará espalhada nos serviços da Apple e permite partilhar conteúdos com os utilizadores, que os podem ler mais tarde.

No campo das notificações a Apple apostou forte no iOS 15. Estas estão mais inteligentes e menos agressivas, havendo agora um resumo das notificações, que podem ser lidas mais tarde, com toda a calma.

Para preservar o foco dos utilizadores, o iOS 15 pode agora agir de forma automática em certos momentos. Assim, e dependendo do que for definido, não irá incomodar os utilizadores. Esta capacidade vai ao ponto de apenas permitir determinadas apps, associadas ao trabalho ou à família.

Outra novidade interessante é a capacidade que o iOS agora tem para ler texto e converter diretamente para o utilizador usar. Vai ao ponto de reconhecer números de telefone e permitir ligações diretas.

No campo das pesquisas, o Spotlight recebe agora a capacidade de pesquisar as imagens do utilizador. Esta será contextualizada e simples de usar, para encontrar as fotografias pretendidas.

A app Fotografia vai estrear a funcionalidade de criar álbuns de memórias, que podem ser personalizadas pelo utilizador, em vários elementos. Podemos mudar a capa, a música e até as transições.

Os mapas têm sido melhorados ao longo dos anos e agora o grande detalhe que foi criado chega finalmente a Portugal em breve. Além disso, há ainda mais detalhe, com foco no trânsito e em informações úteis para o utilizador.

Algo que é importante está no Apple Wallet, que albergará em breve a identificação pessoal dos utilizadores. Assim, a carta de condução ou o passaporte poderá estar presente nesta carteira virtual.

O iPadOS também tem um leque de novidades

O sistema operativo dedicado ao iPad tem também muitas novidades. Muitas delas são oriundas do próprio iOS 15, mas a Apple foi mais longe, com funcionalidades dedicadas ao seu tablet. Assim, o iPadOS 15 é já um sistema próprio e com funções dedicadas.

Começamos com um sistema de widgets renovado e melhorado. Há novas propostas, que vão muito para além do que a Apple oferece para o iPhone, dedicadas a este ecrã maior. Presentes no ecrã inicial, dão acesso direto a informação útil para o utilizador.

Outra novidade no iPadOS 15 é também a App Library, que se aproxima muito do que há hoje em dia no iOS. Esta permite arrumar e ordenar as apps presentes no iPad e assim manter a necessária ordem nesta área nobre do sistema.

Outra área onde a Apple apostou, e que se espera de um equipamento destes, é no multitasking. O iPadOS cresceu nesta área e está mais simples de ter várias apps a correr lado a lado, facilitando ao utilizador a transferência de dados entre estas.

As apps podem agora ser chamadas diretamente para este modo, sem recorrer à taskbar. Há ainda atalhos diretos para colocar as apps lado a lado ou noutra arrumação inteligente, que facilita assim a sua utilização.

Outra novidade, e que passa a tornar o iPad como uma ferramenta mais ágil, está na app Notas. Esta tem agora a possibilidade de usar hashtags e outros elementos que permite uma melhor utilização. Com a função Quick Note, podem também tomar notas rapidamente e em qualquer lugar.

Por fim, e para somar a muitas ferramentas já existentes, temos o AutoTranslate, que recolhe texto de qualquer imagem. Esta vai mais longe e pode até dar ao utilizador a capacidade de ter os seus textos rapidamente passados para uma utilização digital.

watchOS 8 é dedicado a mais atividades

Apesar de ser de todas a melhor atualização, o watchOS 8 tem também novidades muito interessantes. A Apple refinou muitas das suas apps já ali presentes e criou outras melhorias em várias áreas.

Uma das melhorias está nos mostradores de relógio. Estes podem agora ter as fotografias dos utilizadores, que com o rodar da coroa apresentam mais detalhe ao utilizador.

Outro ponto de destaque está na escrita que pode ser realizada no Apple Watch. Esta está mais simples e mais intuitiva. Nas mensagens podem agora ser partilhadas imagens e gifs, sem limites.

Na app Breath há uma renovação da imagem e das animações. Assim, e para relaxar, os utilizadores podem usar toda a nova imagem que o watchOS traz para os utilizadores.

Como não podia deixar de ser, a Apple deu ao ser relógio novas atividades, com o Tai chi ou pilates podem agora ser exploradas, com todas as suas especificidades.

macOS Monterey é a novidade para os computadores

A última grande novidade do dia da Apple foi o macOS Monterey. A atualização do sistema operativo da Apple para o desktop tem novidades importantes para a forma como trabalhamos nestas máquinas.

A mais visível e até mais interessante de todas é mesmo o Universal Control. Com um rato e um teclado é possível controlar um mac e um iPad, de forma direta e sem qualquer software adicional. Tudo integrado e com a possibilidade de transmitir ficheiros e imagens entre os equipamentos.

A Apple também anunciou que os macs irão receber o Shortcuts que estará associado ao Finder, barra de menu, Spotlight e Siri. Com esta funcionalidade será possível partilhar conteúdos entre dispositivos com um simples clique.

Outra das novidades é a chegada das extensões ao Safari. O browser da Apple também será renovado e terá uma toolbar mais polida e tab groups. Destaque também para a privacidade que será ainda melhor e eficiente.

O AirPlay para Mac permitirá uma panóplia de novas funcionalidades interessantes. Por exemplo, poderá ver um vídeo no iPhone e usar o sistema de som do Mac. Claro que muitas das novidades do iOS 15 e do iPadOS 15 vão também estar aqui presentes ou pelo menos integradas diretamente.

Todas estas novidades vão agora ser testadas de forma exaustiva pelos programadores. A Apple lançou já as primeiras verões beta com acesso limitado e espera-se que no próximo mês surjam as primeiras versões abertas a todos. Em setembro, como sempre, devem surgir as versões finais, acessíveis a todos os utilizadores.