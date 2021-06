A Google tem estado a unir os seus serviços, trazendo para cada um deles as funcionalidades que os destacam e melhoram. O exemplo mais bem conseguido desta união é o que o Gmail tem com os serviços de mensagens como o Chat.

Esta união trouxe novidades que muitas vezes nem sequer são vistas ou que muitos já exploraram. Uma delas é o estado do utilizador, que permite que este defina o seu modo no Chat e como o utilizador está disponível para conversar. Veja como pode mudar o seu estado no Gmail e assim ficar inacessível no Chat.

A integração do Chat com o Gmail é cada vez maior. A Google iniciou com duas apps distintas, mas com o tempo resolveu integrar estas duas soluções, tornando-as acessíveis na interface da app de e-mail do Android.

Com uma presença já bem conhecida na app, pode ser chamada a qualquer momento e de forma simples. Mas como nem sempre os utilizadores querem estar disponíveis para conversar, é possível definir o estado do utilizador, de forma simples.

Este estado pode ser controlado de forma temporal, bastando ao utilizador escolher o tempo que quer estar isolado. Comece por abrir o menu da app Gmail do Android e depois escolha a opção que está no topo. Aqui encontra o estado que está ativo.

Ao abrir esta área, o utilizador tem acesso aos 3 estados possíveis e disponíveis. Falamos de Automático (ativo e depende da atividade), Não incomodar e Definir como ausente. Os 2 primeiros são diretos e dependem do utilizador para regressar a outro estado.

Apenas o segundo estado pode ser controlado de forma temporal, dependendo do utilizador para definir o tempo. As opções vão desde 30 minutos até 8 horas, havendo várias opções no meio, sempre com horas inteiras.

Ao escolher esta opção, o utilizador terá o seu estado do Chat alterado e visível para os contactos das suas conversas. Esta é uma opção que poucos podem conhecer e que altera completamente a forma como está disponível para conversar.