Altice Labs: 5 anos de super inovação com a bandeira de Portugal

A Altice Labs comemora hoje o seu 5º aniversário! O evento de comemoração aconteceu em Aveiro nas instalações da empresa, onde o Alcino Lavrador, Diretor-Geral da empresa, apresentou várias estatísticas de super crescimento da empresa, aos mais diferentes níveis e revelados alguns projetos de destaque nacional e também internacional.

Foram também apresentadas as várias mudanças e iniciativas, algumas delas solidárias, realizadas em tempos de pandemia.

No âmbito do 5ª aniversário da Altice Labs (quartel-general da Inovação do Grupo Altice), que se celebra em Aveiro sob o lema Transição Digital, Alcino Lavrador, Diretor-Geral da Altice Labs deu a conhecer os vários desafios e projetos da empresa.

Segundo Alcino Lavrador, as receitas da empresa cresceram 16% de 2019 para 2020. Além disso, 70% de toda a tecnologia que é produzida pelos mais de 700 engenheiros altamente qualificados é exportada.

Face à pandemia, também a Altice Labs foi obrigada a adaptar-se tendo sido criados “laboratórios de trabalho” em casa, manter toda a equipa contactada, ao mesmo tempo que foram criados projetos solidários para ajudar a sociedade.

Um dos projetos solidários de maior destaque foram as Horta Labs.

Alcino Lavrador destacou também a proximidade da empresa ao saber e ao Território. São vários os projetos que a empresa tem em parceria com Instituições de Ensino Superior (Universidades e Politécnicos) e laboratórios instalados no país.

Ao nível da Propriedade Intelectual, a Altice Labs fez em 2020 um total de 11 submissões de patentes + 2 desenhos comunitários. A Altice Portugal foi a Entidade Portuguesa com o maior número de distinções no Radar da Inovação da Comissão Europeia (20 inovações em 12 projetos colaborativos)

Ao nível dos eventos, o TechDays 2020 contou com 608 participantes, 19 oradores e 6 sessões. O crescimento ano a ano tem sido bastante significativo.

Apesar de o momento atual marcado pela pandemia, a Altice Labs destaca vários projetos e investigações desenvolvidos pela empresa. A investigação ao nível da fibra ótica, as soluções de smart mesh WiFi, as soluções inteligentes para as casas, o desenvolvimento e melhorias significativas ao nível das apps para o ecossistema MEO.

Alcino Lavrador revelou que estão a ser desenvolvidas apps com interação por voz, sendo que as apps possuem “todo o manual” de utilização, podendo o utilizador fazer as questões que pretender ao nível do funcionamento.

Os vetores de evolução da empresa apontam em vários caminhos. A aposta forte na convergência, virtualização e 5G, no Big Data, nos sistemas autónomos, numa melhor experiência de “vida digital”.

No âmbito do 5ª aniversário da Altice Labs foram também firmados protocolos de colaboração com três entidades que se juntam ao ecossistema da inovação Altice: a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), a Universidade Nova de Lisboa e o Porto de Aveiro.

O evento terminou com as palavras de Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, que destacou todo o trabalho realizado e sucesso da Altice Labs. O CEO da Altice Labs recordou que a Altice é líder na inovação, nas comunicações, na investigação, no investimento e muitas outras áreas fundamentais para o desenvolvimento das sociedades.

Alexandre Fonseca destacou os mais de 300 milhões de pessoas que usufruem de tecnologia da Altice Labs que é tecnologia Made in Portugal. O CEO da Altice focou ainda três grandes desafios para o futuro: A conectividade (como solução fundamental para quebrar as assimetrias do país), a descentralização e a aposta na tecnologia direcionada para as pessoas.

Alexandre Fonseca destacou ainda o Ecossistema Altice, com as muitas parcerias estabelecidas com empresas, com instituições de ensino superior, entre outras. O CEO da Altice terminou agradecendo a toda a equipa da Altice Labs, e sente-se orgulhoso por ter sido o “pai” da ideia da Altice Labs.