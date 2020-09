Lançado na passada semana, o iOS 14 trouxe um vasto conjunto de novidades que a Apple esteve a desenvolver nos últimos meses. Estas prometem melhorar de sobremaneira o iPhone e tudo o que este oferece aos utilizadores, em áreas muito distintas.

Dada o interesse que os utilizadores vinham a demonstrar sobre esta nova versão, esperava-se uma taxa de adesão muito elevada. Os primeiros dados mostram isso mesmo e revelam que a instalação do iOS 14 já bateu os números que a versão anterior.

Novidades do iOS 14 cativam utilizadores

São muitas as novidades que a Apple colocou no iOS 14. A maioria está na sua interface gráfica e na forma como esta gere as apps presentes. Os widgets são uma das melhorias que mais chamou à atenção, mas também a App Library promete mudar a forma como acedem às apps.

Os dados que agora foram revelados, ainda que de forma não oficial, mostram que a taxa de instalação do iOS 14 está a ser muito elevada. Em apenas 5 dias esta atingiu um valor histórico e ficou com valores muito próximos dos 30%.

Taxa de instalação ultrapassou já a do iOS 13

Este é um número elevado, mas que tem ainda mais importância por bater o que a Apple conseguiu com o iOS 13. Nesta versão, lançada no ano passado, os valores já tinham sido elevados. Em apenas 7 dias tinha conseguido uma taxa de instalação de 20%.

Assim, e com os dados que foram fornecidos, temos o iOS 14 já com 27%, a bater claramente os 20% que o iOS 13 conseguiu. Esta última versão já tinha sido bem mais rápida que o iOS 12 em termos de instalação.

Apple ainda não apresentou os seus resultados

A Apple por norma apresenta os dados de adoção do iOS durante o mês de outubro. Este momento acontece quando a marca dos 50% é ultrapassada. No ano passado estes dados foram revelados no dia 16 de outubro. Este ano, e a manter-se esta tendência, este valor surgirá bem mais cedo.

Não são anormais taxas de atualização rápidas na Apple, uma vez que a marca distribui o seu iOS de forma geral, ao contrário do Android. Ainda assim, e com o iOS 14, este número parece estar acima do normal e do que a Apple poderia esperar.