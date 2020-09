73% dos utilizadores preferem smartphones abaixo dos 400 dólares

O mercado está bastante preenchido com smartphones para todos os gostos, tamanhos, feitios e carteiras. E, mesmo em plena fase de pandemia, a produção de dispositivos móveis continua forte e praticamente todas as semanas há pelo menos um equipamento novo.

Mas de acordo com um recente estudo, a grande maioria dos utilizadores a nível global prefere smartphones de gama média, abaixo dos 400 dólares.

Utilizadores preferem smartphones abaixo dos 400 dólares

Segundo um recente estudo desenvolvido pela IDC, os consumidores estão a optar cada vez mais por smartphones de gama média, cujos preços são mais acessíveis. E a procura por estes equipamentos é extremamente elevada.

De acordo com o que foi apurado, a esmagadora maioria dos utilizadores, representada por 73%, prefere telefones abaixo dos 400 dólares (~340 euros).

Os analistas concluíram que no segundo trimestre deste ano, os consumidores optaram sobretudo por gadgets com valores entre os 100 e os 400 dólares (entre ~85 euros e ~340 euros). Desta forma, só essa categoria conseguiu ocupar 60% do mercado global de smartphones.

Estes smartphones foram comprados essencialmente por consumidores da América Latina, Médio Oriente, Europa Central e Oriental, África e região da Ásia-Pacífico. Já nos EUA, a compra de dispositivos mais baratos, até 200 dólares (~170 euros) aumentou de 20% para 27%.

Por sua vez, o segmento médio alto, entre os 400 e os 600 dólares (~340 euros a ~510 euros) conquistou 11,6% dos utilizadores no primeiro trimestre, mas cresceu 4% nos três meses seguintes. Estes equipamentos foram comprados essencialmente na China, onde a participação passou dos 8% para os 22%.

Segundo os analistas, a procura por smartphones entre os 100 e os 400 dólares vai continuar a crescer, pois as pessoas procuram cada vez mais telefones acessíveis.

Por outro lado, os smartphones com suporte 5G estão a preencher gradualmente o mercado, dando ao consumidor novas alternativas ao que já existe. Os especialistas estimam que estes telefones possam ter um custo médio de 465 dólares (~395 euros) em 2024. Mas certamente que nesse ano já teremos no mercado smartphones ainda mais potentes e com recursos que atualmente não temos.