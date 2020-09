O Facebook poderá desaparecer da Europa? Ao que parece… sim!

Atualmente é quase inconcebível viver sem redes sociais, em especial sem o Facebook. Na verdade, para muitos esta plataforma já se confunde com a própria internet. Para outros, é uma montra para a sua profissão. Mas isso poderá mudar.

Segundo o braço de ferro entre a União Europeia e o Facebook, a rede social de Mark Zuckerberg poderá “desaparecer” da Europa. Vamos perceber a razão.

O Facebook pode sair da Europa?

O resultado da decisão preliminar de um tribunal irlandês, no mês passado proíbe a transferência dos dados dos utilizadores europeus para os EUA.

Se a decisão se mantiver e o Facebook ficar proibido de transferir estes dados, a rede social argumenta que não conseguirá manter os seus serviços. Assim, e de acordo com o que foi revelado, a única opção é mesmo o fim do serviço na Europa.

Facebook ameaça também retirar o Instagram

Segundo as declarações do Facebook, no âmbito da resposta a esta decisão, ao não poder fazer a exportação de dados, o serviço simplesmente não conseguirá funcionar. Assim, e caso se concretize essa decisão, não se limitará à rede social. Também o Instagram será afetado e terá o mesmo fim.

A decisão de impedir a exportação de dados prende-se com questões de segurança e privacidade. A Comissão de Proteção de Dados irlandesa, que coordena as restantes comissões de proteção de dados na União Europeia do RGPD, pretende assim impedir que os dados pessoais dos cidadãos europeus saiam do continente.

Segurança e privacidade dos cidadãos da Europa

O Facebook decidiu recorrer da decisão do tribunal irlandês, que concedeu uma suspensão até que a disputa legal entre as partes fosse resolvida. Foi nesse recurso que surgiram as informações agora apresentadas. Há ainda uma queixa do Facebook sobre imparcialidade, uma vez que outras empresas não estão sobre o mesmo escrutínio.

Alega ainda que não teve conhecimento do processo antes da decisão e que terá pouco tempo para o implementar.

Este parece ser um braço de ferro que o Facebook está a começar com a Europa, ameaçando suspender vários serviços imensamente usados pelos europeus. Do outro lado está uma entidade que quer assegurar a privacidade dos cidadãos.