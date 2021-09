Xiaomi Pad 5 e novos smartphones já estão disponíveis para compra

Foi no decorrer da semana passada que a Xiaomi apresentou grandes novidades para o mercado dos smartphones e dos tablets. Foram três smartphones, o Xiaomi 11T, 11T Pro e 11 Lite 5G NE, cada um com as suas especificidades e dirigidos a públicos distintos. Um dos produtos deste lançamento que mais atenção recebeu foi o tablet Xiaomi Pad 5, uma vez que se trata de um produto bastante completo num mercado muito limitado.

Todos estes dispositivos já estão disponíveis para compra.

Xiaomi Pad 5

Uma das grandes apostas da Xiaomi vai para o seu tablet. O Pad 5 está equipado com funcionalidades dedicadas à produtividade. Permite, por exemplo, digitalizar qualquer documento através da câmara de 13 MP e partilhar diretamente com os colegas de trabalho ou de turma.

Para uma experiência de escrita natural, a Xiaomi Smart Pen vem com 12,2g, sensibilidade à pressão de 4096 pontos e taxa de amostragem de toque de 240Hz. A Xiaomi Smart Pen também inclui funcionalidades convenientes, como as teclas de função da Smart Pen para fazer anotações rapidamente, fazer capturas de ecrã ou alternar facilmente entre a caneta e o apagador.

O Xiaomi Pad 5 tem câmara frontal de 8 MP, que suporta vídeo 1080p. O ecrã tem 11", resolução WQHD+ e uma taxa de atualização máxima de 120 Hz. Com o True Display do Xiaomi Pad 5 e o modo Low Blue Light integrado garantem uma experiência de visualização clara e confortável em qualquer tipo ambiente.

Integra quatro altifalantes e suporta áudio envolvente através do Dolby Atmos. O tablet está equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 860 de 7 nm e tem uma bateria de longa duração com uma capacidade de 8.720mAh.

Está disponível nas cores branco e cinza com 6 GB de RAM e nas versões de 128 ou 256 GB em armazém europeu, a partir de 309 €.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi 11T e 11T Pro

Os smartphones Xiaomi 11T e 11T Pro partilham grande parte das especificações, mas diferem num ponto-chave, o processador. O 11T tem um Dimensity 1200 5G e o 11T Pro um Snapdragon 888.

O ecrã AMOLED de 6,67" com 120 Hz oferece HDR10+, mais de 1 bilião de cores. A bateria tem a mesma capacidade de 5000 mAh, mas no Pro é capaz de carregar a 120W e no 11T a 67W.

As suas câmaras também partilham da maioria das especificidades, contudo, o Xiaomi 11T Pro é capaz de gravar vídeo a 8K a 30 fps e funcionalidades de captação de vídeo avançadas. Contam com câmaras de 108 MP + 8 MP + 5MP na traseira e de 16 MP na frente.

O Xiaomi 11T está disponível a partir de 482 € e o 11T Pro desde 587 €.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

O Xiaomi 11 Lite 5G NE tem um ecrã AMOLED de 6,55" com resolução FullHD+. A taxa de atualização vai até aos 90Hz e a de amostragem ao toque até aos 240Hz. O smartphone conta ainda com Dolby Vision HDR e HDR 10+. Pesa apenas 158g e tem como dimensões 160,53 x 75,73 x 6,81 mm.

O processador que o equipa é um Qualcomm Snapdragon 778G. Trata-se de um processador de gama média que tem vindo a revelar um desempenho muito bom. Adicionalmente, está disponível apenas com uma versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

A câmara principal, uma grande angular, tem 64 MP e uma abertura f/1.79. Há ainda na traseira uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 5MP. A câmara frontal, punch hole, é de 20 MP.

O smartphone tem, evidentemente, suporte para ligações 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, é Dual-SIM, tem NFC e emissor de infra-vermelhos. Tem também altifalantes duplos para reprodução de som em stereo. A bateria, por fim, é de 4250 mAh e carrega a 33W (com carregador dentro da caixa).

O Xiaomi 11 Lite 5G NE está disponível a partir de 365 €.

Xiaomi 11 Lite 5G NE