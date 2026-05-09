Whoop vai permitir consultas médicas em tempo real diretamente pela app

Marca conhecida pelos seus wearables focados na recuperação e desempenho físico, a Whoop anunciou uma nova funcionalidade que promete mudar a forma como os utilizadores interpretam os seus dados de saúde.

A Whoop lançou o acesso a clínicos licenciados diretamente pela sua aplicação para utilizadores nos Estados Unidos.

O anúncio surge acompanhado de um conjunto mais alargado de funcionalidades de saúde e Inteligência Artificial (IA) com lançamento global previsto para breve.

Biometria ligada a orientação médica em tempo real

A grande novidade é a possibilidade de cruzar os dados biométricos recolhidos continuamente pelo dispositivo com aconselhamento médico em tempo real.

A maioria das novas funcionalidades está incluída no preço da subscrição, mas as videochamadas com clínicos terão um custo adicional. Os preços e detalhes concretos serão divulgados quando a funcionalidade for lançada, previsivelmente no verão deste ano.

A Whoop é uma subscrição, e levamos isso a sério. Estamos sempre a perguntar como podemos entregar mais valor aos nossos membros, e estas funcionalidades estão entre as mais significativas que alguma vez construímos.

Afirmou Ed Baker, diretor de produto da empresa.

Como vão funcionar as consultas na Whoop

Cada consulta com um clínico começará com uma avaliação abrangente dos dados recolhidos pelo dispositivo, podendo integrar, também, análises ao sangue e historial médico do utilizador, quando disponíveis.

A Whoop esclareceu que o serviço foi concebido para complementar os cuidados de saúde existentes do utilizador, e não para substituir o médico de família ou os serviços de emergência.

Quanto à possibilidade de prescrição de medicamentos através do serviço, a empresa disse não ter, para já, detalhes disponíveis.

À medida que os nossos dados e insights de coaching se tornaram mais avançados e personalizados, o próximo passo é dar aos membros acesso a uma compreensão abrangente da sua saúde global.

Explicou Will Ahmed, diretor-executivo da Whoop, em declarações à CNBC.

Gestão do historial clínico

A atualização inclui ainda uma parceria com a HealthEx, plataforma de gestão de registos de saúde.

Com esta integração, os utilizadores poderão acompanhar diagnósticos, medicamentos e procedimentos diretamente na app da Whoop, recebendo ainda coaching personalizado com base em IA e lembretes proativos de acompanhamento.

Whoop tem ambições de gigante da saúde

Com mais de 2,5 milhões de utilizadores em todo o mundo, a Whoop fechou, em março, uma ronda de financiamento de 575 milhões de dólares, que elevou a sua valorização para 10,1 mil milhões de dólares.

O movimento em direção às consultas médicas integradas reforça a visão da empresa: transformar o wearable de fitness numa plataforma de saúde verdadeiramente personalizada e contínua.