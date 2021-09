A Apple poderá estar a preparar dois telefones dobráveis, diz rumor

A Apple lançou na semana passada o seu tão aguardado iPhone 13, entre outras novidades. No entanto adensam-se também os rumores em volta da possibilidade da marca de Cupertino se aventurar no desenvolvimento dos telefones dobráveis.

Contudo, de acordo com os mais recentes rumores, a empresa da maçã estará a preparar não apenas um, mas dois smartphones dobráveis.

Segundo o que já aqui havíamos escrito, o iPhone dobrável da Apple teria um ecrã de 8 polegadas e irá chegar no ano de 2023. Para além disso, estima-se que venda 20 milhões de unidades. E conhecendo o impacto e popularidade dos produtos Apple, é bem possível que, caso seja lançado, esse objetivo se cumpra.

Mas estas são apenas especulações. E enquanto a rival Samsung já vai na terceira geração dos seus telefones que dobram, a Apple ainda não conta com nenhum modelo deste segmento no seu portfólio.

Apple pode estar a trabalhar em dois telefones dobráveis

No entanto, os rumores mais recentes reforçam que a Apple está mesmo com as mãos na massa dos smartphones dobráveis. Mas parece que a empresa de Tim Cook estará a trabalhar em duas versões destes equipamentos, que podem seguir a tendência do design dos Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip da Samsung.

Os detalhes revelam que a LG será a responsável pelo fabrico do ecrã, uma vez que tem experiência na produção de equipamentos flexíveis. Tudo indica que já haverá um protótipo com um ecrã de 7,5 polegadas com acabamentos finos.

Mas a grande novidade da marca da maçã poderá ser a possibilidade deste telefone ser o primeiro no mercado a trazer um novo género de ecrã OLED.

Segundo alguns especialistas, mesmo que a Apple lance dentro de um, dois ou mais anos os seus smartphones dobráveis, possivelmente não irá conseguir bater as vendas da Samsung neste segmento. Não pelo menos numa primeira fase, onde a participação da empresa sul-coreana deverá manter-se acima dos 75%.

De acordo com as estimativas da indústria, em 2023 devem ser lançados 90 milhões de dobráveis e em 2o25 esse valor rondará 100 milhões de unidades.

