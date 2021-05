iPhone dobrável com ecrã de 8 polegadas chegará em 2023 e vai vender 20 milhões

Ainda não é um mercado que encante os utilizadores. Os smartphones dobráveis têm já alguns exemplares comercializados, mas as suas fragilidades parecem não atrair o grande consumo. No entanto, as grandes marcas não vão deixar de apostar neste segmento. Segundo o popular analista Ming-Chi Kuo, a Apple irá apresentar o seu primeiro dobrável em 2023 e espera vender entre 15 e 20 milhões de unidades.

A empresa de Cupertino conta com a Samsung para equipar este novo iPhone. Relembramos que a Apple já o colocou em testes e o hardware passou com sucesso.

iPhone dobrável com ecrã de 8 polegadas poderá chegar em 2023

Em janeiro deste ano, algumas informações relataram que a Apple colocou já para testes os telefones com ecrã dobrável que irá lançar no mercado. Em março passado, Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple já estaria a desenvolver o seu primeiro iPhone dobrável, para ser lançado em 2023.

Agora, o analista reforça os rumores sobre o iPhone dobrável apontando vendas na ordem das 20 milhões de unidades no primeiro ano de mercado.

Segundo Kuo, está previsto que a nova máquina da gigante de Cupertino apresente um ecrã QHD+ de 8 polegadas, que com 3.200 por 1.800 píxeis é um painel de resolução efetiva superior ao da tela QXGA + de 7,3 polegadas do Samsung Fold. Os painéis QHD+ também apresentam uma proporção 16:9 perfeita, ao contrário do desvio da proporção atual de 19,5:9 observada no iPhone 12 e no iPhone 12 Pro.

A dúvida parece ainda estar na forma como o iPhone dobra, ainda não se sabe se será horizontalmente ou verticalmente.

Apple terá um objetivo de venda na ordem das 20 milhões de unidades

Um ponto crucial da aposta da empresa é o número de dispositivos que o mercado estará disposto a aceitar. E isso é de facto um ponto importante, dado que no último lançamento, com o iPhone 12 mini, a Apple não conseguiu cativar os utilizadores para este modelo, o que deverá trazer alguns constrangimentos relacionados com encomendas já realizadas dos componentes.

Assim, na nota deixada hoje pelo analista, é referido que a Apple espera fabricar entre 15 milhões e 20 milhões de unidades dobráveis ​​do iPhone em 2023. Não se sabe em período o dispositivo será lançado, embora a estimativa de produção relativamente baixa sugira uma estreia ao lado dos formatos tradicionais do iPhone no outono.

Ainda sobre o ecrã, a Samsung parece ser a empresa escolhida em exclusivo para este novo iPhone. Isto vem “renovar” uma série de rumores anteriores que apontavam para uma parceria com a LG Display.

Para este novo produto, em vez da tecnologia Y-Octa da Samsung, prevê-se que a Apple use a solução de toque produzida pela TPK Holdings. Tal como já aconteceu no HomePod, a empresa poderá usar a tecnologia de toque com recurso a nanofio de prata. A tecnologia é durável e capaz de suportar múltiplas dobras, bem como ecrã enroláveis ​​e ecrãs de médio a grande porte, observa Kuo.

Apesar de ser um produto inicialmente para um nicho, o analista acredita que este produto poderá ganhar tração e permanecer na oferta anual da empresa de Cupertino.

