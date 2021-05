Higienizar a 100% o ar que nos rodeia não é tarefa fácil, e a situação pandémica atual relacionada com a COVID-19 veio reforçar essa necessidade! Existem algumas soluções no mercado, com as mais variadas tecnologias e níveis de eficiência, no entanto a tecnologia NanoStrike®, aqui em análise, é a única que mata e destrói os microrganismos patogénicos do ar em menos de um segundo.

Assim, inicialmente voltada para o sector médico, a Novaerus expandiu a sua tecnologia para todos os utilizadores e apresenta a sua avançada solução, conhecida como a primeira linha de proteção contra vírus e bactérias aerotransportadas. Já conhece?

A distinção Novaerus: Tecnologia NanoStrike®

Antes de tudo, é importante perceber a base sobre a qual assenta a tecnologia que distingue a Novaerus e que torna possível higienizar a 100% o ar que nos rodeia com a destruição completa de vírus e baterias que circulem no ar.

De antemão, o sucesso da Novaerus reside na NanoStrike®, tecnologia patenteada, desenvolvida na Europa, que equipa todos os seus modelos de dispositivos portáteis de desinfeção do ar.

Acima de tudo, esta a nanotecnologia, desenvolvida pela equipa de cientistas e engenheiros da Novaerus, utiliza uma descarga atmosférica de plasma – o mesmo tipo de descarga que ocorre nos relâmpagos – para matar e destruir de forma imediata os agentes patogénicos aerotransportados.

Deste modo, fornece uma elevada taxa de proteção contra bactérias e vírus, incluindo o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, tendo a sua eficácia sido testada com êxito. No artigo Innovative Bioanalysis – Novaerus 1050 SARS-CoV-2 Reduction, um dos muitos estudos realizados com os equipamentos Novaerus, fica comprovada a redução em 99.997% do vírus SARS-CoV-2 em aerossóis.

Acima de tudo, importa destacar que a tecnologia Novaerus é inócua para o ser humano.

Como funcionam os processos de destruição?

Em primeiro lugar, damos destaque às bobinas de plasma NanoStrike® que, sem misericórdia, fornecem um ataque mortal a praticamente todas as ameaças difundidas pelo ar.

O funcionamento é muito simples: uma turbina, especialmente desenvolvida para canalizar o ar num sentido e direção específicos, envia este fluxo com uma determinada pressão e velocidade até às Bobinas de Plasma.

Dessa forma, o ar com todas as partículas em suspensão (mofos, fungos, vírus, bactérias, esporos, compostos orgânicos voláteis, etc.) é forçado a passar através do plasma com a consequente destruição total dos agentes patogénicos em menos de um segundo.

Vejamos os pontos de ataque dos dispositivos da Novaerus:

NanoStrike® ataca o agente patogénico, perfurando as paredes celulares;

O ácido nucleico (ADN ou ARN) e as proteínas na parede celular são destruídos;

Quebra de células devido à pressão osmótica.

Tudo com a maior segurança.

Vídeo

O vídeo da marca não poderia ser mais explícito:

Mas, onde utilizar este os sistemas Novaerus?

Pensado inicialmente para um meio mais médico, a verdade é que a Novaerus foi capaz de se adaptar com diferentes modelos, NV200, NV800 e DEFEND1050 que se enquadram nos mais variados tipos de áreas e negócios:

Blocos Operatórios;

Unidades de Cuidados Intensivos;

Salas de emergência e de espera;

Enfermarias Gerais de Pacientes;

Clínicas Dentárias;

Laboratórios de Fertilização In Vitro;

Consultórios Médicos;

Ambulâncias;

Instalações Geriátricas;

Escolas e Puericultura;

Farmácias;

Pastelarias e Padarias;

Restaurantes;

Centros de convívio;

Teatros e salas de espetáculos;

Bares e Discotecas;

Comércios em geral;

Cabeleireiros e centros de estética;

Escritórios;

Elevadores

entre muitos outros…

Tecnicamente falando, os modelos NV200 e NV800 estão desenvolvidos para áreas de tamanho pequeno ou médio, tendo em consideração os m3 e a renovação de ar por hora. Estes equipamentos têm um consumo muito baixo e não necessitam de consumíveis nem de instalação específica. No fundo uma espécie de plug and play.

Por outro lado, o modelo DEFEND1050 é superior em tamanho e capacidade, e foi pensado para blocos operatórios, clínicas, laboratórios e grandes espaços (multi-salas, cantinas, vestiários, salas de aulas, etc.).

Importante frisar que este equipamento, além das bobinas de plasma, leva um sistema de filtros da firma Camfil que realiza uma filtração em três fases:

um primeiro filtro inicial de partículas (M5), um segundo filtro Absoluto (HEPA H13), depois das Bobinas DBD para evitar a colonização do filtro, e um terceiro filtro de carbono ativo (G4) para fixar odores e compostos voláteis.

Mas quais os modelos que eliminam o COVD-19 no meu comércio?

Sem dúvida, esta é uma questão que muitos leitores, especialmente possuidores de comércios ou locais frequentados por afluência pública já se devem ter feito até este parágrafo.

Contudo, como esta dúvida também nos assolou, consultamos a marca que nos aponta para dois modelos em específico. Senão, vejamos:

Novaerus Protect 800/900

Concebido para a desinfeção contínua do ar e controlo de odores em espaços interiores médios, o Novaerus Protect 800/900 utiliza a tecnologia NanoStrike® com um ventilador de 2 velocidades.

Com um consumo de 14 Watts e uma capacidade de 220 m3 por hora na velocidade 1 e 260 m3 por hora na velocidade 2, pode ser montado na parede ou colocado num suporte e liga-se a qualquer tomada sem dificuldade de instalações.

Funcionamento do Protect 800 da Novaerus:

Novaerus Protect 200

Do mesmo modo, o modelo Novaerus Protect 200 foi concebido para a desinfeção contínua do ar e controlo de odores em pequenos espaços interiores com uma performance de até 80 m3 por hora e um gasto de 19 Watts, o Novaerus Protect 200 utiliza a tecnologia NanoStrike® com um ventilador de velocidade única.

Imediatamente, pode ser montado na parede ou colocado em qualquer superfície e liga-se a qualquer tomada.

Em suma

Em suma, podemos ver grande potencial nestes equipamentos de alta tecnologia, especialmente devido ao seu alcance e segurança que garantem uma desinfeção 24/7 particularmente em meios fechados.

Consultando as redes sociais da NOVAREUS (Linkedin, Instagram, Facebook) foi-nos possível verificar a variedade de locais com equipamentos Novaerus instalados, com casos concretos e testemunhos dos utilizadores que, claramente, mostram o sucesso no cumprimento das funções de desinfeção.

Em conclusão, falamos de tecnologia inofensiva ao ser humano, mas altamente eficaz na sua função de higienização. Sem dúvida que a tecnologia está ao total dispor para nos ajudar a libertar desta e de outras graves pandemias.

Em Portugal, a Novaerus é comercializada pela EMB-Equipamentos Médicos Biológicos, Lda, empresa que faz parte do EMB GRUPO, grupo empresarial com 33 anos.