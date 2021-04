iPhone de 2022 terá câmara de 48 megapíxeis, vídeo 8K, mas sem versão mini

O smartphone da Apple para ano, eventualmente o iPhone 13, estará já pronto e no ciclo natural de fabrico. No entanto, as especificações do novo iPhone para 2022 deverão já estar em cima da mesa. O popular analista que segue os desenvolvimentos da empresa de Cupertino, Ming-Chi Kuo, refere que a máquina da Apple para o próximo ano será equipada câmara de 48 megapíxeis, vídeo 8K, e mais uma mão-cheia de novas tecnologias.

Kuo refere também que a empresa tecnológica da Califórnia não deverá lançar uma versão mini dos equipamentos num futuro próximo.

iPhone 2022 não terá versão mini

A Apple por norma influência o mercado com as suas escolhas e as tendências tendem a ser agarradas por outras marcas. Há muitos exemplos que vemos todos os anos. O mais recente, o de não colocar o carregador na caixa dos smartphones, foi amplamente criticado pelos concorrentes, mas estes acabaram por adotar o mesmo procedimento.

No entanto, a concorrência, também obriga a Apple a olhar para as tecnologias com outros olhos. As câmaras e os ecrãs têm recebido muita atenção porque se tornaram num trunfo que justifica o preço de um topo de gama. Outro aspeto que parece ter trazido à empresa alguma informação relevante é o tamanho dos seus dispositivos. A versão mini não teve o impacto desejado.

Assim, a próxima linha do iPhone 2022 contará com dois dispositivos de 6,1 polegadas e dois de 6,7 polegadas, sem o mini ‌iPhone‌ de 5,4 polegadas. Dois dos iPhones serão modelos topos de gama e outros dois serão modelos com um preço mais acessível, semelhantes à atual linha do iPhone 12.

E as câmaras?

Além dos tamanhos dos ecrãs, Kuo acredita que a Apple apresentará atualizações significativas das câmaras nos iPhones 2022. Assim, é referido que será adicionada uma câmara de 48 megapíxeis nos modelos de topo do “‌iPhone‌ 14”. Segundo o analista, a lente da câmara atualizada levará a fotografia do iPhone‌ “a um novo patamar”.

Em termos de tamanho de píxel, o ‌iPhone 12‌, iPhone 13 e o novo ‌iPhone 2022‌ têm cerca de 1,7um, 2um e 1,25um, respetivamente. Acredita-se que o novo ‌iPhone‌ 2022 possa suportar saída direta de 48 MP e saída de 12 MP (modo de saída com a fusão de quatro células) simultaneamente.

Com a saída de 12MP, o tamanho do píxel CIS do novo ‌iPhone‌ 2022 aumenta para cerca de 2,5um, o que é significativamente maior do que o ‌iPhone 12‌ e o ‌iPhone 13‌ e maior do que os telefones Android existentes. Aliás, estará mesmo próximo ao nível DSC.

Com uma lente de 48 megapíxeis que também será capaz de produzir em 12 megapíxeis, Kuo espera que os iPhones de última geração sejam capazes de gravar vídeo de 8K. Segundo ele, no futuro, ver vídeos gravados num iPhone em 8K levará ao utilizador uma melhor experiência de imagem.

Além da fotografia e vídeo, a Realidade Aumentada será o foco

Como a melhor resolução para realidade aumentada e mista é de 8K a 16K, Kuo diz que a câmara de 48 megapíxel no ‌iPhone‌ 2022 criará vídeos e imagens “mais adequados para dispositivos RA/RM” e isso “aprimorará a experiência ao utilizador de RA/RM.”

Quanto aos futuros iPhones, Kuo diz que a Apple adotará uma teleobjetiva periscópio em 2023, com o Face ID debaixo do ecrã, o que presumivelmente eliminaria o notch. O analista já havia referido anteriormente que em 2022 a Apple iria colocar as suas câmaras frontais debaixo do ecrã e trazer o Touch ID para o painel frontal. Provavelmente algumas destas possíveis novidades não sejam todas para 2022, algumas, a sair, serão apenas no modelo de 2023.

