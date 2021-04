A Intel apresentou no final do ano passado uma nova GPU, a Iris Xe Max, dedicada a computadores portáteis, com arquitetura Xe-LP. Ainda são poucos os modelos que já têm esta unidade integrada, sendo a Chuwi uma das primeiras a apresentar um novo computador portátil com a Iris Xe Max.

O Chuwi CoreBook Xe será lançado oficialmente dentro de poucos dias a um preço competitivo e hoje damos-lhe a conhecer algumas das suas especificações.

Novo CoreBook Xe chega com GPU Intel Iris Xe Max

O grande destaque do CoreBook Xe é sem dúvida a sua nova GPU Intel Iris Xe Max desenhada para computadores portáteis. No entanto, há muito mais a revelar. O processador é um Intel Core i5 de 10ª geração e virá equipado com 8 GB de RAM e com um SSD de 256 ou 512 GB, com possibilidade de expansão até 1TB.

O ecrã IPS tem 15,6″ e uma resolução FullHD de 1920 x 1080 píxeis, com uma proporção de 16:9. Na zona frontal há ainda uma câmara para videochamadas, posicionada ao centro, acima do ecrã.

A estrutura é totalmente feita em liga de alumínio, apresentando-se, assim, leve. A marca refere 1,78 Kg, sendo que a espessura é de 12mm.

O Chuwi CoreBook Xe tem altifalantes integrados duplos, para reprodução de som em stereo, oferecendo uma reprodução de som mais envolvente e realista. O teclado é retroiluminado e existe um touchpad de dimensões generosas para trabalhar. A marca garante uma autonomia de 6 horas e carregamento a 65W.

Em termos de interfaces de ligação, conta-se com uma porta USB Tipo-C, duas USB 3.0 e uma USB 2.0. Tem ligação HDMI, Ethernet Gigabit, slot para cartão de memória até 128 GB e ainda jack de áudio de 3,5 mm. Tem Bluetooth 4.2 e WiFi 2.4G/5G.

O computador Chuwi CoreBook Xe ficará disponível para venda daqui a poucos dias por cerca de 500 €, caso se associe ao evento, tendo acesso a um cupão de desconto de 100 dólares e ainda a uma mala para transporte do computador.

Chuwi CoreBook Xe