iServices lança AirPods Pro 3 e AirPods Max recondicionados

A iServices acaba de alargar a sua oferta de equipamentos recondicionados com o lançamento dos AirPods Pro 3 e AirPods Max. Os novos produtos juntam-se ao portefólio de tecnologia Apple recondicionada da marca e são disponibilizados nos estados de conservação Bom, Muito Bom e Excelente.

AirPods Pro 3 e AirPods Max: preços a partir de 200 euros

Antes de regressarem ao mercado, os equipamentos são sujeitos a avaliação técnica e a testes de funcionamento, qualidade de som, ligação Bluetooth, bateria e carregamento. A preparação inclui ainda um processo de limpeza e higienização, bem como a substituição dos componentes em contacto direto com os ouvidos. Nos AirPods Max, são colocadas novas almofadas.

Esta nova categoria de recondicionados da iServices está disponível no mercado com preços a partir de 200 euros. Todos os equipamentos incluem 36 meses de garantia e uma política de trocas e devoluções de 30 dias.

Para a iServices, a confiança nos equipamentos recondicionados constrói-se através da transparência sobre os processos de teste, higienização e preparação de cada produto. Com a chegada dos AirPods Recondicionados, a marca pretende proporcionar acesso a tecnologia Apple original com condições claras de qualidade, higiene e acompanhamento pós venda.

A nova gama integra a estratégia da iServices de prolongar a vida útil dos equipamentos eletrónicos e tornar a tecnologia recondicionada uma opção mais acessível. A marca comercializa há vários anos diferentes categorias de equipamentos recondicionados, incluindo iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, iMac, Samsung e consolas.