Huawei culpa os EUA pelo problema da escassez de componentes

Cada vez é menor a esperança de que o problema da escassez de componentes ficará resolvido a curto e médio prazo. Várias das maiores fabricantes mundiais já assumiram que o panorama não está nada fácil, portanto o melhor é contarmos com uma maior oferta de chips lá para o início de 2022, na melhor das hipóteses.

No entanto, a Huawei apontou agora o dedo à administração norte-americana. Ou seja, a empresa chinesa acusa os EUA de serem os principais responsáveis pelo problema de escassez de componentes.

Há já algum tempo que não ouvíamos notícias significativas e polémicas sobre a novela Huawei vs EUA. Um dos últimos episódios aconteceu há sensivelmente um mês, quando, devido às restrições mais apertadas à Huawei, a China acusou Joe Biden e disse que os Estados Unidos não eram um país para se confiar.

Desta forma, e em plena crise de stock de chips, a marca chinesa tem algo a dizer.

Huawei diz que a culpa pela escassez de componentes é dos EUA

Muitos analistas apontam o dedo à pandemia mas também à Huawei para o problema de stock de chips. Isto porque a marca chinesa adquiriu vários componentes no ano passado, motivada pelo cerco apertado por parte da administração de Donald Trump.

No entanto, agora a empresa de Ren Zhengfei culpa o governo norte-americano pela falta de componentes no mercado. Segundo a Huawei, foram as sanções aplicadas pelos EUA que provocaram o pânico na hora de comprar de componentes e chips. Por conseguinte, esta situação acabou por levar à escassez destes produtos.

Num discurso aos analistas, Eric Xu, presidente rotativo da Huawei, disse que antes as empresas não tinham necessidade de ter stock de chips. No entanto, agora muitas fabricantes optam por ter stock para um período de 3 a 6 meses mais. Esta tendência acabou por interferir no trabalho coordenado da rede de fornecimento. E as fabricantes de componentes simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo dos pedidos.

Para Eric Xu, os EUA são então os grandes responsáveis por esta crise económica global. Ou seja, devido às sanções, o governo norte-americano destruiu as parcerias e a confiança existente na rede de fornecimento de chips. Como resultado, vários países estão agora a tentar ter a sua própria produção de semicondutores.

No entanto, tal situação vai então promover o aumento do preço dos componentes e, consequentemente, dos equipamentos eletrónicos.

O presidente rotativo da Huawei adianta que a empresa chinesa quer encontrar uma solução, mas não tem oportunidade de comprar chips. A marca conta ainda com um determinado stock de componentes, mas que não vai durar muito. Nesse sentido, a empresa tem investido na Pesquisa e Desenvolvimento de forma a, futuramente, conseguir produzir os seus próprios chips. E este caminho também já está a ser traçado por outras marcas chinesas.

