Samsung: “O Galaxy mais poderoso está a chegar”

Os eventos de primavera no mundo da tecnologia estão a acontecer e a ser marcados. A Xiaomi, por exemplo, no final de março apresentou grandes novidades nas mais variadas áreas, a Apple tem evento marcado para dia 20 de abril e a Samsung não poderia deixar de marcar a estação.

Também a empresa sul-coreana anunciou um novo Unpacked para 28 de abril onde irá dar a conhecer o “Galaxy mais poderoso”.

A Samsung acabou de anunciar um novo evento para o final deste mês. Será no dia 28 de abril que irá dar a conhecer numa transmissão ao vivo, através do seu canal de YouTube, algumas novidades, nomeadamente o “Galaxy mais poderoso”.

Pelo tamanho da caixa que surge no vídeo de apresentação do evento e pelo próprio timing, não deveremos esperar por um novo smartphone. Poderia especular-se a chegada de novos dobráveis, mas estes deverão chegar só no evento de verão.

Então, o que estará a Samsung a preparar para este Unpacked?

Na verdade, tudo indica que esteja para chegar o computador da linha Galaxy Book Pro. Aliás, a própria imagem do anúncio remete-nos para um computador portátil.

Em concreto, fala-se no lançamento do Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, com ecrã OLED, já integrados na Era do 5G. Em termos de processador, a marca deverá equipar os computadores com os Intel Core i5 e i7 de 11ª Geração. Assim, é fácil ter o Galaxy mais poderoso…

No dia 28 de abril, às 15 horas, junte-se a nós para descobrir o que é que a Samsung está realmente a preparar para colocar no mercado.