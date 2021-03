A família Galaxy A da Samsung acaba de ser renovada. Os novos modelos apresentados vêm confirmar muitos dos rumores que já circulavam pela Web e hoje temos então uma linha dedicada aos mais jovens com especificações de grande qualidade, bateria para dois dias de utilização, à prova de água e poeiras e um design que tenta responder às exigências deste público, mas também do mais clássico.

Conheça então os novos Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72.

Samsung Galaxy A52 e A52 5G

Para o modelo A52, a Samsung optou por criar duas versões, uma 4G e outra 5G, sendo esta a grande diferença entre ambos, mas não é a única e no ecrã há logo uma.

Assim, contam com um ecrã de 6,5″ Super AMOLED com resolução de 1080 x 2400 píxeis (FullHD+) perfurado pela câmara frontal de 32 MP. A diferença entre eles está na taxa de atualização. A notar, o modelo Galaxy A52 tem uma taxa de atualização máxima de 90Hz e o Galaxy A52 5G de 120 Hz. Portanto, o modelo 5G vai oferecer uma experiência de visualização de conteúdos mais fluida.

Relativamente às câmaras traseiras não há diferenças e destacam-se desde logo pelo sensor principal de 64 MP com estabilizador ótico de imagem. Além disso, têm uma câmara ultra grande angular de 12 MP, uma macro de 5 MP e, por fim, uma de profundidade de 5 MP. Este módulo permite captar fotos com zoom (digital) até 10 vezes.

O processador integrado no modelo 5G é o Snapdragon 750G 5G (Octa-Core – 2×2.2GHz + 6×1.8GHz). Já o do Galaxy A52 é um Snapdragon 720G (Octa-Core – 2×2.3GHz + 6×1.8GHz).

Temos bateria de capacidade igual, de 4500 mAh que carrega no máximo a 25W e, segundo a marca, pode proporcionar uma autonomia até 2 dias. Vêm, além disso, equipados com Android 11, alterado pela One UI da Samsung, têm Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, sistema de geolocalização (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo), NFC e ainda sensor de impressões digitais.

Tal como foi referido na introdução, estes modelos têm certificado IP67 de resistência a água e a poeiras.

Relativamente a preços e versões, em Portugal, estarão disponíveis a partir de amanhã e pode contar com:

Samsung Galaxy A52 – 6 GB + 128 GB: 379,90 €

– 6 GB + 128 GB: 379,90 € Samsung Galaxy A52 – 8 GB + 256 GB: 449,90 €

– 8 GB + 256 GB: 449,90 € Samsung Galaxy A52 5G – 6 GB + 128 GB: 459,90 €

– 6 GB + 128 GB: 459,90 € Samsung Galaxy A52 5G – 8 GB + 256 GB: 509,90 €

Galaxy A72

O modelo Galaxy A72 apresenta-se com um ecrã de 6,7″ com resolução FullHd+ e uma taxa de atualização de 90Hz. Também este tem aquilo que a Samsung chama de Infinity-O Display, já que alberga uma câmara a perfurar um ecrã. É, tal como nos modelos anteriores de 32 MP.

As câmaras na traseira são quatro, sendo que partilha também a maioria dos sensores com os modelos anteriores. Contudo, há uma câmara telefoto que permite zoom ótico até 3 vezes e zoom digital até 30 vezes, com 8 MP e também com estabilização ótica de imagem.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido até 25W. Tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, sistema de geolocalização (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo), NFC e sensor de impressões digitais. O Android é também a mais recente versão 11.

Neste caso podemos contar com duas versões também disponíveis em Portugal:

Samsung Galaxy A72 – 6 GB + 128 GB: 479,90 €

– 6 GB + 128 GB: 479,90 € Samsung Galaxy A72 – 8 GB + 256 GB: 539,90 €

A nova gama Galaxy pode ainda ser comprada nas cores Awesome Violet (violeta), Awesome Blue (azul), Awesome Black (preto) e Awesome White (branco), tanto para os modelos A72 como para os A52.