Revolut passa a ter 11 novos tokens de criptomoedas

A Revolut aumenta a sua oferta no que diz respeito a criptomoedas. À escala mundial, o dinheiro digital, em especial as criptomoedas, têm vindo a crescer ao nível da sua adoção e utilização. Antes de investirem, os utilizadores devem informar-se sobre as criptomoedas em que pretendem apostar e estar atento aos alertas do Banco de Portugal.

Recentemente, a app da Revolut passou a ter 21 tokens de criptomoedas disponíveis. Saiba quais são.

Revolut tem mais de 15 milhões de clientes…

A Revolut, a superapp financeira com mais de 15 milhões de clientes em todo o mundo, adicionou recentemente 11 novos tokens de criptomoedas que passam a estar disponíveis para os utilizadores Revolut, aumentando assim a sua oferta para 21 títulos. Os tokens adicionados são Cardano, Uniswap, Synthetix, Yearn Finance, Uma, Bancor, Filecoin, Numeraire, Loopring, Orchid e The Graph.

Bancor

BNT é um token de Ethereum disponibilizado pelo Protocolo Bancor. O protocolo permite que os ativos de crypto que seriam, tradicionalmente, difíceis de transacionar devido à pouca liquidez, fiquem disponíveis diretamente on-chain. O Bancor faz isto permitindo a determinação automática de preços e um mecanismo de liquidez autónomo para tokens em blocos de contratos inteligentes. Saiba mais no website.

Cardano

ADA é o token que alimenta a blockchain Cardano. Baseia-se num modelo de consenso de prova de esforço chamado Ouroboros. Cardano valida as transações em blockchain sem grandes custos energéticos. Saiba mais no website.

Filecoin

FIL é o token de protocolo nativo da rede Filecoin. A Filecoin é uma rede de armazenamento descentralizada que permite a qualquer pessoa deter, armazenar ou receber informação digital. Transforma armazenamento cloud em mercado e permite aos utilizadores vender o seu espaço numa plataforma aberta. Saiba mais no website.

Loopring

LRC é um token Ethereum suportado pelo protocolo Loopring. O protocolo é uma coleção de contratos inteligentes Ethereum que descrevem como construir, de forma altamente segura e escalável, trocas descentralizadas sob pedido, AMM (Automated Market Makers) e aplicações de pagamentos. O objetivo da Loopring é promover a descentralização e reduzir a dependência dos utilizadores em serviços tradicionalmente centralizados, como as trocas, e permitir criar mercados globais com liquidez. Saiba mais no website.

Numeraire

Numeraire é uma empresa de investimento, com crowdfunding, e assente em Inteligência Artificial, que permite ao público submeter modelos de machine learning para prever o preço das ações. Estes modelos crowd-sourced são avaliados semanalmente pelo que a Numeraire afirma ser “o torneio de Data Science mais difícil do planeta”. Os vencedores recebem NMR, um token de Ethereum. Saiba mais no website.

Orchid

OXT é um token de Ethereum que alimenta a rede Orchid. A Orchid foca-se em criar uma VPN (Virtual Private Network) descentralizada. Os utilizadores que querem usar a rede para manter a sua privacidade enquanto estão online podem usar OXT para comprar banda-larga aos vendedores listados no diretório, que está armazenado num contrato inteligente Ethereum. Saiba mais no website.

Synthetix

Synthetix é um protocolo de emissão de ativos sintéticos descentralizados construídos em Ethereum. Estes ativos sintéticos são garantidos pela Synthetix Network Token, SNX. SNX é um token de Ethereum que permite a emissão de ativos sintéticos conhecidos como Synths. Synths permitem a moedas fiduciárias, bens, ações ou índices serem representados diretamente em blockchain. Saiba mais no website.

The Graph

GRT é o token de Ethereum que alimenta a rede Graph. É um protocolo indexante que permite aos utilizadores usar queries de dados de blockchain eficazmente, sem depender de um fornecedor de serviço centralizado. Semelhante à forma como o Google indexa a web, The Graph indexa dados de blockchain. Saiba mais no website.

UMA

UMA é uma plataforma de contratos financeiros e um token de Ethereum criado para permitir acesso universal ao mercado em Ethereum. A plataforma foca-se na criação de templates de contratos financeiros que não requerem preço on-chain para funcionar.

Podem ser usados para criar tokens sintéticos e mecanismos de verificação de dados (DVM), um serviço preditivo otimista. Juntas, estas duas tecnologias permitem a criação rápida, eficiente e segura de derivados sintéticos na blockchain Ethereum. Saiba mais no website.

Uniswap

UNI é um token de Ethereum que potencia o Uniswap, que permite aos utilizadores trocar facilmente diferentes ativos Ethereum de uma forma descentralizada. Usa um sistema de mercado automatizado em vez do tradicional livro de ordens. Saiba mais no website.

Yearn Finance

YFI é um token de Ethereum que governa a plataforma Yearn Finance. A Yearn Finance é uma suíte de produtos que permitem a agregação de empréstimos, a criação de ganhos e seguros na blockchain Ethereum. O protocolo mantém-se graças a vários developers independentes e é gerida por YFI holders. Saiba mais no website.

A Revolut reforça a mensagem que o mercado das criptomoedas é extremamente volátil e os preços podem mudar muito rapidamente. Os clientes devem procurar fontes independentes e perceber as diferenças entre tokens, assim como considerar as suas circunstâncias pessoais. À semelhança de outros investimentos, o capital está em risco.