Amazon Prime Video chegou aos clientes da MEO por 5,99 euros

O Amazon Prime vídeo, o serviço de conteúdos de streaming da Amazon Prime, chegou ao MEO. A marca de consumo da Altice Portugal lança um dos serviços on demand mais reconhecidos em todo o mundo e um dos que mais tem crescido.

A partir de hoje, os clientes MEO Fibra com MEOBox 4K, MEO Android TV e Apple TV, que subscrevam o Amazon Prime Video podem desfrutar de novos conteúdos de entretenimento com a melhor qualidade de imagem Ultra HD 4K.

Amazon Prime Video disponível na MEOBox 4K, MEO Android TV e Apple TV

O serviço Amazon Prime Video encontra-se disponível pelo valor de 5,99 euros, para clientes MEO Fibra com MEOBox 4K, na posição 87, e também na MEO Android TV e Apple TV. As novas adesões beneficiam de um período de experimentação gratuito de 7 dias.

Entre os filmes e séries disponíveis no Amazon Prime Video, os clientes MEO podem acompanhar séries com grande destaque a nível mundial, como Them, The Boys e The Marvelous Mrs. Maisel, além dos premiados Sound of Metal e Borat Subsequent Movie, Coming 2 America, protagonizado por Eddie Murphy, e o tão aguardado Tom Clancy’s Without Remorse, com Michael B. Jordan.

A MEO já tinha revelado em 2019 que os seus clientes iriam ter acesso ao serviço. Na altura, Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, referiu:

A Amazon é uma referência na produção e distribuição de conteúdos, sendo muito popular a nível global, por isso, ter a oportunidade de trabalharmos em conjunto para continuar a melhorar a nossa oferta é para nós muito importante. Para a Altice Portugal o foco no cliente e a qualidade de serviço são prioridades claras, por isso mesmo temos vindo a trabalhar sempre no sentido de poder disponibilizar a melhor oferta aos nossos clientes e assim continuaremos a fazer.

O serviço da Amazon está disponível em Portugal desde 2016. O acesso ao serviço é realizado pelas aplicações disponíveis para os principais sistemas operativos móveis e para algumas smartTVs. Na MEO, como referido, estará disponível na MEOBox 4K, MEO Android TV e Apple TV.