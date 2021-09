O WhatsApp é ainda uma das apps de mensagens mais usadas nos sistemas operativos móveis. Os utilizadores adotaram-na como o seu padrão e fazem cursar por ela todas as suas comunicações com contactos.

Claro que nem todas as mensagens são pretendidas e há por vezes a necessidade de colocar alguns contactos isolados e sem poder comunicar. Para estas situações o WhatsApp tem a solução, ao permitir bloquear e depois desbloquear rapidamente um qualquer contacto.

Nem sempre estamos protegidos de receber mensagens de contactos que não queremos. Basta saber o número de telefone para depois podermos ser contactados no WhatsApp, muitas vezes bombardeados e incomodados por qualquer pessoa.

Como bloquear um contacto no WhatsApp e parar com as mensagens

A forma de ultrapassar este assédio é simples e está à mão de qualquer utilizador do WhatsApp. Com alguns toques no ecrã conseguem bloquear e desbloquear um contacto.

Para bloquear um contacto basta abrir a conversa e depois o menu associado. Aqui dentro procurem a opção Bloquear, acessível em Mais. Ao escolherem essa opção vão ter de confirmar, escolhendo apenas bloquear ou também reportar.

Desbloquear e dar uma nova oportunidade de receber mensagens

Claro que podem a qualquer altura querer recomeçar a receber mensagens de um qualquer contacto. Se este estiver bloqueado o processo é simples, abrindo novamente o canal de comunicação que o WhatsApp oferece para a troca de mensagens.

Tal como no processo oposto, devem abrir a conversa com o respetivo contacto. Vão ver no final uma indicação de bloqueio que devem tocar. Uma mensagem a pedir a confirmação do desbloquear vai surgir, devendo assim ser confirmada. Ao fim de alguns segundos podem começar uma nova conversa.

Esta é uma medida simples que o WhatsApp dá aos utilizadores para poderem controlar quem os pode ou não contactar. Bloquear ou desbloquear um contacto é simples, rápido e qualquer um pode fazê-lo. Usem e abusem desta funcionalidade, garantindo assim que não são incomodados por utilizadores que abusam.