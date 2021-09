Apple diz que o iOS 15 melhora a tecnologia anti-spoofing do Face ID

A tecnologia por detrás do Face ID é um dos tipos de hardware e software mais avançados que alguma vez foi colocado num dispositivo. A câmara TrueDepth capta dados faciais exatos através da projeção e análise de centenas de pontos invisíveis para criar um mapa do rosto do utilizador em profundidade, enquanto capta uma imagem de infravermelhos do rosto. Com o lançamento do iOS 15, a Apple trouxe ainda mais segurança, incluiu melhoramentos na tecnologia anti-spoofing.

Esta nova versão do iOS traz uma correção à tecnologia Face ID. Conforme sabemos, esta robusta medida de segurança está disponível para todos os dispositivos com o sensor TrueDepth: desde o iPhone X até à linha iPhone 12 e iPad Pro de terceira geração.

Antes de mais, o que é o Spoofing?

O Spoofing consiste em esconder a verdadeira identidade do atacante. No caso da identificação facial, é usada uma identidade falsa, uma máscara, uma falsificação do rosto, com o objetivo de enganar o sistema de segurança e, de forma ilegítima, entrar no sistema.

A probabilidade de uma pessoa aleatória olhar para o iPhone ou iPad Pro e desbloqueá-lo através do Face ID é aproximadamente de 1 em 1.000.000 com um único aspeto registado. Contudo, como proteção adicional, o Face ID permite apenas cinco tentativas sem êxito de correspondência antes de solicitar um código.

iOS 15 traz melhorias ao Face ID

O Face ID estabelece correspondências com informação em profundidade, que não se encontra em fotografias impressas ou digitais em 2D. Foi concebido de modo a proteger contra falsificação (spoofing) com recurso à utilização de máscaras ou de outras técnicas através da utilização de redes neuronais "anti-spoofing" sofisticadas.

O Face ID deteta inclusivamente a atenção. Reconhece se os seus olhos estão abertos e se a sua atenção está direcionada para o dispositivo. Isto torna ainda mais difícil para alguém desbloquear o dispositivo sem o seu conhecimento (por exemplo, quando estiver a dormir).

Portanto, os atacantes tentavam ludibriar o sistema de segurança do Face ID recorrendo a modelos 3D do rosto. Foi nesta área que a Apple melhorou o Face ID no iOS 15. A empresa também aborda algumas correções com o Neuronal Engine, CoreML, Siri, Kernel, Preferences, WebKit e muito mais.