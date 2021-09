Rolls-Royce está a desenvolver um reator nuclear para mineração na Lua e Marte

A exploração do que está além da Terra tem adquirido muita atenção e as ideias que surgem são mais mirabolantes do que as anteriores. Desta vez, a novidade surge pela boca da Rolls-Royce que está a desenvolver um reator nuclear para mineração da Lua e Marte.

A empresa divulgou um estudo sobre opções de energia nuclear para foguetes espaciais.

De acordo com o This is Money, a Rolls-Royce está a trabalhar num reator nuclear, por forma a alimentar operações de mineração na Lua e em Marte. A empresa está a estudar como é que um reator micronuclear poderia ser usado para impulsionar foguetes no espaço a grande velocidade, e de que forma essa tecnologia poderia ser redistribuída para fornecer energia para perfuração, processamento e armazenamento de dados.

Com isso, a Rolls-Royce pretende arranjar uma forma de “exploração mineira na Lua” e, possivelmente, em Marte. Para isso, a empresa divulgou, no início deste ano, um estudo sobre opções de energia nuclear para foguetes espaciais, a ser desenvolvido em conjunto com a UK Space Agency.

Segundo Dave Gordon, chefe da divisão de defesa da empresa, a Rolls-Royce é a única do mundo que faz trabalhos mecânicos, elétricos e nucleares e que se envolve no ciclo de vida completo da capacidade nuclear. Então, na sua opinião, esta pode recorrer à sua experiência no desenvolvimento de submarinos movidos a energia nuclear, aplicando os conhecimentos às naves espaciais.

O chefe referiu ainda que estas atividades de exploração espacial terão de ser alimentadas por energia nuclear, pois a solar não é uma opção, tendo em conta as distâncias operadas. Para Gordon, a Terra está com escassez de metais de terras raras e, por essa razão, acredita que a exploração da Lua e de Marte para esse fim poderá ser uma solução.

Aparentemente, este trabalho só está em cima da mesa, porque as empresas espaciais de Jeff Bezos e Elon Musk abriram um importante caminho.