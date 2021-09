Portugal muito forte nas Redes Sociais comparativamente à UE

A ANACOM divulgou pela primeira vez uma infografia que, num olhar rápido, nos apresenta o estado da arte das telecomunicações em Portugal e como comparam a nível da UE.

Os dados são curiosos e revelam que provavelmente é necessária mais literacia digital em Portugal.

Portugal era o 3.º país da UE com maior proporção de acessos com 100 Mbps

É o primeiro infográfico divulgado para Autoridade Nacional das Comunicações que faz um retrato do estado das telecomunicações em Portugal em 2020, comparativamente à União Europeia.

Relativamente às taxas de penetração dos serviços, pode ver-se que no que diz respeito aos serviços de acesso à internet residencial do nosso país ficava abaixo da União Europeia. Tal cenário acontecia também ao nível do serviço telefónico móvel (acesso por 100 habitantes).

No que diz respeito ao serviço telefónico fixo, Portugal estava à frente da UE, sendo o 3.º país da UE com maior proporção de acessos com 100 Mbps ou mais (banda larga ultrarrápida)

Em 2020 o nosso país contratava velocidades de download superiores à media da UE (95% vs 93%). Relativamente a serviços digitais, Portugal usava menos serviços "online" do que a UE.

Relativamente à utilização de serviços over-the-top, Portugal ultrapassava a UE, mas perdia no videostreaming on demand pago e chamadas de voz e vídeo.

As principais assimetrias (negativas) na utilização de internet registaram-se na visualização de vídeos, no internet banking, no comércio eletrónico. Portugal esteve mais forte nas redes sociais, comunicação em websites educativos.

Por fim, na área da cibersegurança, o nosso país também estava uns pontos atrás comparativamente à União Europeia. O Phishing e o Pharming eram os principais problemas em PT e na UE.

O relatório pode ser descarregado em PDF aqui.